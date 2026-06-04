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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第80回

置き場所は選ぶが、この存在感は素晴らしい。眩しいほどにキラキラ…いや、ギラギラのPCケースに大興奮！

2026年06月04日 14時15分更新

文● ASCII　取材● 八尋

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AEONは鏡のように輝くゴールド

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　PCケースメーカーのInWinは、強烈な存在感を放つコンセプトケース「AEON」と「NEO」を展示した。AEONは鏡のように輝くゴールド、NEOはシルバーを基調としたデザインで、会場の照明や来場者の姿を映し込むほどの高い反射率を備える。遠くから見ても一目でそれと分かる異彩を放つ存在だった。

NEOはシルバーを基調としたデザイン

　なかでも大型モデルのAEONは、自動開閉機構を搭載。デモでは外装パネルがゆっくりと開き、内部のPCシステムを披露していた。一般的なPCケースというより、近未来的なオブジェやショーケースを思わせる仕上がりだ。

さらにコンパクトな「AIR」も展示

　会場にはAEON、NEOに加え、さらにコンパクトな「AIR」も展示。いずれも実用性や組み立てやすさを追求した製品というよりは、PCケースをインテリアやアート作品として再解釈したようなコンセプトモデルとなっている。

　COMPUTEX会場の中でも、ひときわ尖ったデザインで来場者の視線を集めていた。

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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