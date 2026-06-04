派手派手サイバーパンク風のPCや、超大容量1.6TBのプロ用CFExpressを発見！

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

「KTUの検証用リグにほぼ毎回組み込まれているのがSilicon PowerのSSD。というわけで表敬訪問することに。扱っているものがマザーやグラボのような大きく目立つモノではないので、Mod PCという形で存在感をアピール。このMod PCはCyberpunk風ということだが、特に私が好きな作品」（KTU）

「コンシューマー向けの最新モデル『XPOWER Cyclone R』。最大DDR5-6000という今となっては大人しいスペックだが、EXPO対応でRyzenユーザーをターゲットにした製品ならアリだろう。6000までならFCLKとMCLKを等速でいけるし。その他ASUSのAuraSyncと連携できるよう調整されている製品」

「Silicon Powerは、さまざまな形態・デバイスに向けた製品を全方位展開している。プロ向けカメラ用のストレージも展示。プロ向けカメラ用のCFExpressカードは、容量1.6TBなので、下手なPCのストレージよりデカい」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！