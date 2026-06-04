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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第76回

加速は、風と尻で感じるものだ。かなり本格的なレースシム用リグ「E-Racer」

2026年06月04日 13時20分更新

文● ASCII　取材● KTU

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　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

『Nitro Concepts』のレースシム用リグ『E-Racer』

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

　KTUはPro Gamers Groupのブースへ。

　「ここのメーカーは今年、ASKさんがPCケース『HAVN』の販売代理店になったので、どんどん国内での知名度を上げていただきたいところ。ブースの一等地に据えられていたのはPC Gamers Groupが扱っている『Nitro Concepts』のレースシム用リグ『E-Racer』。シートを乗せるフレームだけで400ドル近くするとか、そこそこいいお値段。全部でいくらだろう……」（KTU）

編集部の松永が試乗

通気口からはレースの状況と連動して風が出る

　「ステアリングの左右にある通気口からはレースの状況と連動して風が出る。コックピットにいるのに風が感じられる訳ないだろう、というのは野暮の極み。ファンも大きくないので風はそれほど強くないのだが、ストレートで飛ばすと臨場感もアガることアガること」（KTU）

謎のパーツは、振動ユニット

　「ベースに隠れるように設置された謎のパーツは、振動ユニット。ギアチェンジや段差に乗り上げた際に尻に振動がブルッと来る。レースシムだからこそ、こういうコダワリが必要。尻にバイブレーションを与えるデバイスは、『Immersion Track』というらしい。加速は尻で感じるものだ」（KTU）

尻にバイブレーションを与えるデバイスは、『Immersion Track』という

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「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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