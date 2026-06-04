加速は、風と尻で感じるものだ。かなり本格的なレースシム用リグ「E-Racer」
2026年06月04日 13時20分更新
6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。
アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。
KTUはPro Gamers Groupのブースへ。
「ここのメーカーは今年、ASKさんがPCケース『HAVN』の販売代理店になったので、どんどん国内での知名度を上げていただきたいところ。ブースの一等地に据えられていたのはPC Gamers Groupが扱っている『Nitro Concepts』のレースシム用リグ『E-Racer』。シートを乗せるフレームだけで400ドル近くするとか、そこそこいいお値段。全部でいくらだろう……」（KTU）
「ステアリングの左右にある通気口からはレースの状況と連動して風が出る。コックピットにいるのに風が感じられる訳ないだろう、というのは野暮の極み。ファンも大きくないので風はそれほど強くないのだが、ストレートで飛ばすと臨場感もアガることアガること」（KTU）
「ベースに隠れるように設置された謎のパーツは、振動ユニット。ギアチェンジや段差に乗り上げた際に尻に振動がブルッと来る。レースシムだからこそ、こういうコダワリが必要。尻にバイブレーションを与えるデバイスは、『Immersion Track』というらしい。加速は尻で感じるものだ」（KTU）
アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第86回
PCパーツキーボード天国！ ホール効果を用いた「翡翠色の磁気スイッチ」に大興奮！
-
第85回
PCパーツ見てくれ！ 「劇的にかっこいい」NXZTの新型ケースやパーツの写真が、台湾から大量に届いたぞ！
-
第84回
PCパーツディスプレー選びは悩ましい。QD-OLEDかタンデムOLEDか、リフレッシュレートは480Hzか240Hzか
-
第84回
PCパーツライブ配信向けのボックス「MultiStudio Core」が、使いやすそうで良い感じだ！
-
第83回
PCパーツこれ面白いな！ どう使おう？ タッチディスプレー・冷却ファン付きのUSBドック
-
第82回
PCパーツファッション性高し！ 台湾で見つけた、着せ替えできるオープンイヤー型のイヤホン
-
第81回
PCパーツ3輪だけど速そう！ 台湾のデザイン会社が作った、やけに未来的な3輪EV
-
第81回
PCパーツかわいい！ ぜったい欲しい！ レトロゲーム機のような見た目のPCケースで、童心に帰る
-
第80回
PCパーツ置き場所は選ぶが、この存在感は素晴らしい。眩しいほどにキラキラ…いや、ギラギラのPCケースに大興奮！
-
第79回
PCパーツここまできたか……ディスプレーが「3つ」もついた、水冷クーラーを見つけました。
-
第78回
PCパーツ中身は最新、見た目は1990年代の「あの頃感」。Thermaltakeの「Retro」シリーズが面白いぞ！
- この連載の一覧へ