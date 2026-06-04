COMPUTEXで、DDR5-8600・本格水冷・複数マザーの、光るすごいPCを発見！

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

KTUはV-colorのブースへ。

「冒頭の写真は、デスク型PCに複数のマザーと本格水冷を組み込んだもの。天板の下に仕込まれた表示から、DDR5-8600動作であることをアピール」（KTU）

「V-colorは、今やすっかり日本でもお馴染み。メモリーモジュール単体ではなく、インテルやAMDどっちのプラットフォームでも光るモジュール提供してます！ 的なアピールが強め」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！