印刷、気合入ってる。台湾で見つけた、レベチにかわいい「痛PCケース」

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

会場で、またしても面白いPCケースを見つけるKTU。

「超花ことSuperFlowerのブースも発見。台湾のVtuber（Meridian Project）とのコラボケースが陳列されていたが（監修中）、印刷も気合が入っていて中々良い。キャラについては、よう知らないが、かわいいので正義です」（KTU）

「SuperFlowerの電源といえばLADEXシリーズ。今回は3000/ 3300/ 3600Wを追加。200Vを引いてこないと、とてもじゃないが使えないスペックなので、我々にはロマン枠」（KTU）

「12V-2x6を4系統引き出して、それぞれにTGP 600WのGeForceをぶら下げるだけで2400W。恐ろしいわAI業界……」

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！