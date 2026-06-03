これ面白いな！ ファンの角度を「傾けて調整」できるPCケース

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

KTUは、Formula V Lineというメーカーのブースにフラッと足を運ぶ。

「PCケースや電源、冷却系パーツなどを扱っているメーカーだが、気になったのは『Air Power G10』。フロントファンのマウントが可動式になっていて傾け方でフロントにニュアンスを持たせることができる。

調整は3段階で手で行なう。ファンガードの干渉が所々であるなど詰めの甘い部分はあるが、可動式ルーバーとかに弱い俺には効く」（KTU）

ちょっとしたギミック……と言えばそれまでだが、この感じ、求めている人には「まさしくこれ！」という具合に刺さるのではないだろうか。日本ではなかなか目にすることのないユニークなケースが見られるのも、こうした大規模展示会の面白さである。

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！