多様化するPCパーツ。いまPC組むなら「ナチュラルでおしゃれな感じ」もアリですよ？

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

KTUは、Teamグループのブースを訪れる。そこでKTUが見つけたのは、PCパーツの「とある潮流」。

それは、シンプル、ナチュラル、オシャレ志向。生活空間に馴染むPCパーツ。

「In WinのLifestyle Designもそうだけど、PCケースがナチュラル路線でもメモリーやストレージがSFっぽいデザインだと興醒めよね、というメッセージ。テクスチャーでナチュラル感を演出している」（KTU）

「M.2 SSD用の超小型水冷クーラー。よーく見ると小さいファンも載っている。何だか100円ライターのようだわ。側面に店名入れてノベルティにいい……のか？」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！