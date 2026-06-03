美しい輝き……。まるで「セーブ地点」のようなPCケースをCOMPUTEXで見つけた！

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

「次はIn Winのブース！ まるでセーブポイントのようなPCケース『AEON』を見つけた。In Winは常に我々の想像力の先を行ってる気がする」（KTU）

「AEONとは別にもう一つ展示されていたオールレンジ反射系PCケース『AIR』。これもかっこいいけど、仕事部屋においたらさぞ浮くだろうなぁ」（KTU）

「In Winはもっと静謐な佇まいのデザイン（Lifestyle Designと呼んでるが）へ舵を切ろうとしているようだ。それはその中でも特にビビっと来た『Mist』。サイドは強化ガラスだが、波ガラスのような感じで表面に凹みがあり、中のパーツの明かりをいい感じにディフューズしてくれる」（KTU）

「Lifestyle Designの系統でスピーカー(5W+5W)つきのディスプレー台とか、ガラス製のマウスパッドとか、ちょっと小洒落た部屋に置きたい感じの周辺機器も用意。KTUの部屋には……いや言うまい」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！