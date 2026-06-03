ライオンの彫刻に近づいたら、それはパソコンだった。COMPUTEXで派手さが極まるMod PCを眺める。

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

「G.Skillのブースから、普通はしない音が聞こえたから、とりあえず確かめにきた。フロア中心部側にはMod PCがズラリ。ThermaltakeさんとこのMod PCとは大きくテイストが違い、派手なものが多め」（KTU）

「金でキラキラ！ 埃と涙にまみれたKTUの仕事場もこういうPC使ったら明るくなりそうだ(なりません」（KTU）

「ここまで来ると、PCとは何かという根元的問いが必要だと思う」（KTU）

ちなみに、記事冒頭の「普通はしない音」は、PCから液体窒素が吹き出す音だったようだ。

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！