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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第66回

ライオンの彫刻に近づいたら、それはパソコンだった。COMPUTEXで派手さが極まるMod PCを眺める。

2026年06月03日 22時00分更新

文● ASCII　取材● KTU

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彫刻？　いや、パソコンだ。いや、彫刻なのか？

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

　「G.Skillのブースから、普通はしない音が聞こえたから、とりあえず確かめにきた。フロア中心部側にはMod PCがズラリ。ThermaltakeさんとこのMod PCとは大きくテイストが違い、派手なものが多め」（KTU）

金でキラキラ！

　「金でキラキラ！　埃と涙にまみれたKTUの仕事場もこういうPC使ったら明るくなりそうだ(なりません」（KTU）

PCとは、何か？

　「ここまで来ると、PCとは何かという根元的問いが必要だと思う」（KTU）

細部の作り込みが凄い

　ちなみに、記事冒頭の「普通はしない音」は、PCから液体窒素が吹き出す音だったようだ。

G.Skillのブース

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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