6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

「AVerMediaのブース発見！ データセンターやインダストリー寄りの展示の多いフロアだったので、キャプチャーカードというよりは、同社のカメラを利用したシステムがメイン。冒頭写真は一見簡素なPCに見えるけど、実は、NVIDIAのJetsonを利用してAIでロボットアームの制御を行なうシステム」（KTU）

「アーム先端のカメラと、作業スペースを俯瞰するカメラ、計2機を利用して、状況を把握。動きを事前学習させてテキストプロンプトで作業指示すれば、その学習内容をもとに、自らアジャストしつつ自律でやってくれる、的なデモ。配信向けの展示も少々あった。主にUSB接続」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！