意外にも、簡素なシステムで実現しちゃう。AIを使ったロボットアームの自律的制御
2026年06月03日 21時40分更新
6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。
アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。
「AVerMediaのブース発見！ データセンターやインダストリー寄りの展示の多いフロアだったので、キャプチャーカードというよりは、同社のカメラを利用したシステムがメイン。冒頭写真は一見簡素なPCに見えるけど、実は、NVIDIAのJetsonを利用してAIでロボットアームの制御を行なうシステム」（KTU）
アーム先端のカメラと作業スペースを俯瞰するカメラ２機を利用して状況を把握。動きを事前学習させてテキストプロンプトで作業指示すればその学習内容をもとに、自らアジャストしつつ自律でやってくれる、的なデモ(by KTU) #アスキーKTUレポ#COMPUTEX2026pic.twitter.com/dabFNCayEr— ASCII.jp (@asciijpeditors) June 3, 2026
「アーム先端のカメラと、作業スペースを俯瞰するカメラ、計2機を利用して、状況を把握。動きを事前学習させてテキストプロンプトで作業指示すれば、その学習内容をもとに、自らアジャストしつつ自律でやってくれる、的なデモ。配信向けの展示も少々あった。主にUSB接続」（KTU）
アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！
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