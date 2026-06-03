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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第65回

Arc Pro B70を8枚。眺めながら飯が食えるレベルの、豪華なAI用マシン

2026年06月03日 21時30分更新

文● ASCII　取材● KTU

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ズドーン！と、サーバーラック

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

　KTUは台湾の電源サプライヤーとして知られるFSPのブースを訪れた！

　「FSPのブースにはいきなりズドンとサーバーラックとかワークステーション向けの展示。AIがキーワードだけにどこのメーカーもデータセンター向けソリューション多めです。特にメイン会場は、それが顕著」（KTU）

ラックマウントなサーバーに詰め込まれたArc

　「ラックマウントなサーバーに詰め込まれたArc。俺ならこれで一食浮かせられる自信ある。Arc Pro B70を8枚！」（KTU）

とにかく、ともあれ、AIなんよ

　「別にAIでどうこうするわけじゃないけど、AIソリューションにどうぞという体で陳列される例多し」

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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