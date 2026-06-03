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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第62回

大きな特徴を2つ発見。ベテランITライター、台湾・台北の街並みを観察してみる。

2026年06月03日 20時50分更新

文● ASCII　取材● KTU

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この感じ、いいぞ

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

　KTUは会場へ向かいつつ、台湾の街並みを観察。

　台湾の何がカオスかといえば、世界有数のテック企業が軒を連ねる国なのに、築ン十年ぽいビルが珍しくないこと。そして、小型バイクの数が多いこと多いこと」（KTU）

バイクが多いのも台北の街の特徴

　「MRTで台北中央駅から終点の南港展覧館まで。ざっくり20分くらいの移動……あれ？　もしかしなくてもコレ通勤じゃね？」（KTU）

コレ、通勤じゃね？

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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