「立体映像で、キャラと会話しながら使うPC」という発想──MSI「MEG Vision X2 AI」
2026年06月03日 10時00分更新
6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。
アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。
MSIブースでKTUが目をつけたのは、ホログラフィック機構を備える、ユニークなデスクトップPC「MEG Vision X2 AI」。
「Core Ultra+RTX 50シリーズを搭載したPCだけど、フロントにホログラフィックの投影装置が組み込まれている。
メイン画面側に出ているAIチャットの内容にあわせメイン画面上のラッキー君が動くのだが、それと同じ動きがフロントのホログラムにも反映される感じ。
ラッキー君を好みのキャラに差し替えられれば推しが見られて会話できるPCとして面白くなりそう……かな？」（KTU）
アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！
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