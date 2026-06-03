このページの本文へ

COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第47回

「立体映像で、キャラと会話しながら使うPC」という発想──MSI「MEG Vision X2 AI」

2026年06月03日 10時00分更新

文● ASCII　取材● KTU

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

MEG Vision X2 AI

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

　MSIブースでKTUが目をつけたのは、ホログラフィック機構を備える、ユニークなデスクトップPC「MEG Vision X2 AI」。

　「Core Ultra+RTX 50シリーズを搭載したPCだけど、フロントにホログラフィックの投影装置が組み込まれている。

　メイン画面側に出ているAIチャットの内容にあわせメイン画面上のラッキー君が動くのだが、それと同じ動きがフロントのホログラムにも反映される感じ。

　ラッキー君を好みのキャラに差し替えられれば推しが見られて会話できるPCとして面白くなりそう……かな？」（KTU）

展示されていたスペック

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
アスキー編集部のXはこちら
 

　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

【関連サイト】

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典