セブンで韓国フェア、話題の「チュクミ」や「サムギョプサル丼」など登場！気になりすぎ

セブン‐イレブンは6月1日より、「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」を開催します。

「旨辛の深み」をテーマに、本場韓国のトレンドグルメを取り入れた全17品が登場します。本記事では第1弾商品を紹介。

旨辛グルメ17品が登場

セブンの韓国フェア

6月1日より始まる第1弾では、9商品を展開。ビビンバやキンパなどの定番に加え、食感にこだわった惣菜やスイーツなど幅広いラインアップが揃っています。



＜6月1日発売＞

▲ピリッと旨辛 ビビンバおむすび 213円

牛肉、にんじん、豆もやし、ゼンマイ、小松菜を混ぜ合わせたビビンバおむすびです。コチュジャンを使用した旨辛の味わいとされています。

▲旨辛ソースと焼豚の韓国式そばめしおむすび 213円

炒め麺ポックンミョンを、ごはんと組み合わせたそばめしスタイルの商品です。コチュジャンの香ばしい辛味が特徴とされています。

▲チーズキンパ 5巻 300円

モッツァレラやゴーダを合わせたチーズソースを使用し、コチュジャンの旨辛味と組み合わせた韓国風海苔巻きです。

▲旨辛コチュジャン サムギョプサル丼（もち麦） 699円

豚バラ肉を直火で炙ったサムギョプサルを盛り付けた丼ぶりです。本場の淳昌コチュジャンを使用した旨辛いタレで味付けしています。

▲旅するCAFÉ BOX 旨辛チーズタッカルビ 753円

旨辛いタレで味付けしたタッカルビに、コクのあるチーズソースを合わせた弁当です。小松菜や人参のナムルを彩りよく盛り付けています。

▲ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン 645円

韓国で人気のロゼクリームとヤンニョムチキン、ハニーバターチキンを組み合わせた商品です。下にパスタを敷いており、チーズを絡めて食べるスタイルです。

▲ハンドDELI とろーりチーズチヂミ 213円

もっちりとした生地のチヂミに、2種類のチーズソースを合わせた商品です。野菜を使用し、手軽に食べられます。

▲お店で揚げた プルコギパン 260円

牛肉、野菜、春雨をコチュジャンで甘辛く炒め、ごま油で香りを加えた具材を使用しています。粗めのパン粉でサクサクとした食感に仕上げています。

▲セブンプレミアム チュクミ 537円

イイダコに蒸し工程を加えることで、プリッとした食感に仕上げた商品です。コチュジャンや豆板醤、韓国ダシや梨ピューレを組み合わせた味付けとされています。

コンビニで韓国旅行気分！

定番のキンパをはじめ、タッカルビやチュクミまで本格的な韓国メニューがそろい、コンビニとは思えないほどのラインアップが展開されます。

手軽に韓国グルメを試せる機会なので、気になる商品から順番に試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。