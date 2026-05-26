「日東紅茶」25年ぶり紙パック飲料　ファミマで先行発売

日東紅茶ブランドを展開する三井農林は5月26日より、「日東紅茶 りんご紅茶」を関東地区のファミリーマートで先行発売します。

日東紅茶、約25年ぶりのチルド紙パック飲料

本商品は、日東紅茶が2027年で100周年を迎えることを記念して、約25年ぶりとなるチルド紙パック商品として発売します。

▲日東紅茶 りんご紅茶 140円

自社抽出の紅茶エキスを使用し、香り高くすっきりとした味わいに仕上げたというチルドタイプの紅茶です。

紅茶エキスの抽出から加工までを自社工場で一貫して行った紅茶を使用しています。りんごの香りと紅茶が調和した風味で、次のひと口が楽しみになる味わいとしています。

内容量は500mlで、4種類のパッケージで展開します。

ティーバックでおなじみの日東紅茶

日東紅茶といえば、ティバックやインスタントティーでおなじみ。25年前にはチルド紙パックの商品があったこと自体が、世代によっては少し意外ではにでしょうか。



今回、2027年に100周年を迎えるにあたっての取り組みで、「日東紅茶を知らない若い世代にも、気軽に手に取ってほしい」という思いが込められているそうです。

日本で最も歴史ある紅茶ブランドの紙パック飲料、この機会にコンビニで気軽に試してみては？

※価格は税込み表記です。