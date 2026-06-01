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6月3日発売

待ってた！ マクドナルド「チーチーダブチ」復活、チーズ4枚でたまらん！

2026年06月01日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　マクドナルドは「チーズチーズダブルチーズバーガー」を6月3日～16日の期間限定で発売します。

チーズが計4枚！チーチーダブチ"が復活！

　愛称"チーチーダブチ"が復活。レギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを追加したバーガーで、登場するたびに好評といいます。

　今回、2週間限定で再登場。

▲チーズチーズダブルチーズバーガー（チーチーダブチ）
　単品550円～、セット830円～

　ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、コクがあるチェダーチーズ2枚をサンドしたダブルチーズバーガーに、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えています。

　とろける濃厚な2種のチーズがバーガーの旨みを引き立て、チーズ好きにはたまらない仕上がりなんだとか。

　なお、使用されているチェダーチーズとホワイトチェダーチーズは、それぞれ複数のナチュラルチーズをブレンドしたもので、熟成度や風味に応じて味わいを調整しているそうですよ。

これはたまらない！
ファンお待ちかねの復活

　チーズが4枚重なったインパクトのあるチーチーダブチが復活します。単にチーズが増えただけではなく、味わいの異なるチーズを重ねることで味に深みを加えている、という点もグッときます。

　販売は2週間限定。この機会に、チーズバーガーが好きな人は、このチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。

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