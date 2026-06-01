待ってた！ マクドナルド「チーチーダブチ」復活、チーズ4枚でたまらん！

マクドナルドは「チーズチーズダブルチーズバーガー」を6月3日～16日の期間限定で発売します。
チーズが計4枚！チーチーダブチ"が復活！
愛称"チーチーダブチ"が復活。レギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを追加したバーガーで、登場するたびに好評といいます。
今回、2週間限定で再登場。
▲チーズチーズダブルチーズバーガー（チーチーダブチ）
単品550円～、セット830円～
ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、コクがあるチェダーチーズ2枚をサンドしたダブルチーズバーガーに、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えています。
とろける濃厚な2種のチーズがバーガーの旨みを引き立て、チーズ好きにはたまらない仕上がりなんだとか。
なお、使用されているチェダーチーズとホワイトチェダーチーズは、それぞれ複数のナチュラルチーズをブレンドしたもので、熟成度や風味に応じて味わいを調整しているそうですよ。
これはたまらない！
ファンお待ちかねの復活
チーズが4枚重なったインパクトのあるチーチーダブチが復活します。単にチーズが増えただけではなく、味わいの異なるチーズを重ねることで味に深みを加えている、という点もグッときます。
販売は2週間限定。この機会に、チーズバーガーが好きな人は、このチェックしてみてください。
※価格は税込み表記です。
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