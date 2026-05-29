アンカーがリコール中のモバイルバッテリーで火災事故　原因調査中

消費者庁は5月29日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、4月に火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年4月10日

機種・型番：A1652

事故内容：当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した

事故原因は調査中で、リコール理由との関連についてはわかっていない。

アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。

消費者庁は、同社による回収・交換を受けていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。