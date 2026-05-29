アンカーがリコール中のモバイルバッテリーで火災事故　原因調査中

消費者庁は5月29日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、4月に火災事故が発生したことを明らかにした。
事故の概要は以下のとおり。
発生日：2026年4月10日
機種・型番：A1652
事故内容：当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した
事故原因は調査中で、リコール理由との関連についてはわかっていない。
アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。
消費者庁は、同社による回収・交換を受けていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。
●リコール対象製品と販売期間の一例
・Anker MagGo Power Bank（10000mAh, 7.5W, Stand)：2023年12月19日～2025年2月13日
・Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）：2024年5月16日～2025年6月6日
●問い合わせ先
電話（９～17時）：0120-775-171
ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/202506-support
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