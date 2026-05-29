最大20％ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年7月分追加

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年7月開始分の参加自治体が追加されました。

還元率は最大20％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

関東

●神奈川県

横須賀市「神奈川県横須賀市で使えるお得なクーポン”横須賀市PayPayクーポンキャンペーン”」

開催期間：2026年7月1日0時～7月31日23時59分

対象店舗：神奈川県横須賀市のPayPay加盟店のうち、横須賀市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：

・商店街加盟の中小店舗：最大20％

・大規模店舗／その他の中小店舗：最大10％

内容：

A.クーポン利用期間中に、PayPayアプリの「クーポン」から「横須賀市 商店街加盟店限定20％クーポン」を事前取得し、同クーポンの対象店舗でPayPay払いを利用すると最大20％分のPayPayポイントを付与

B.クーポン利用期間中に、PayPayアプリの「クーポン」から「横須賀市 対象店舗限定10％クーポン」を事前取得し、同クーポンの対象店舗でPayPay払いを利用すると最大10％分のPayPayポイントを付与

付与上限：

商店街加盟の中小店舗

・1回あたり：3000ポイント

・期間あたり：6000ポイント

大規模店舗／その他の中小店舗

・1回あたり：1500ポイント

・期間あたり：3000ポイント

中国

●島根県

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