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最大3万7500円お得！「PayPay商品券」2026年7月受付開始分は埼玉が熱い

2026年05月29日 15時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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PayPayのロゴ

　PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2026年7月受付開始分の自治体が追加されました。

　たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！

関東

●埼玉県

三郷市「三郷市プレミアム付デジタル商品券！最大15,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：1万円／口
・額面：1万3000円分／口

使用可能店舗：埼玉県三郷市内のPayPay加盟店のうち、三郷市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：埼玉県三郷市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年7月1日10時〜7月31日23時59分

販売期間：2026年8月3日15時〜8月31日23時59分

利用期間：2026年8月3日15時〜12月25日23時59分

申込可能口数：最大5口／人

坂戸市「市制施行50周年　坂戸市プレミアム付デジタル商品券！最大25,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：1万円／口
・額面：1万5000円分／口

使用可能店舗：埼玉県坂戸市内のPayPay加盟店のうち、坂戸市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：埼玉県坂戸市に居住する18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年7月1日10時〜7月31日23時59分

販売期間：2026年8月3日15時〜8月31日23時59分

利用期間：2026年8月3日15時〜12月31日23時59分

申込可能口数：最大5口／人

飯能市「飯能市プレミアム付デジタル商品券！最大37,500円おトク！」  

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：7500円分／口

使用可能店舗：埼玉県三郷市内のPayPay加盟店のうち、三郷市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：埼玉県飯能市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年7月1日10時〜7月31日23時59分

販売期間：2026年8月3日15時〜8月31日23時59分

利用期間：2026年8月3日15時〜12月25日23時59分

申込可能口数：最大15口／人

●東京都

稲城市「稲城なしのすけデジタル商品券！最大10,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口

使用可能店舗：東京都稲城市内のPayPay加盟店のうち、稲城市商工会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：東京都稲城市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年7月3日10時〜2026年7月30日23時59分

販売期間：2026年7月31日15時〜2027年1月6日23時59分

利用期間：2026年7月31日15時〜2027年1月7日23時59分

申込可能口数：最大10口／人

近畿

●大阪府

富田林市「買ってお得！使って応援！！とっぴーＰＡＹ（富田林市プレミアム付デジタル商品券）！最大15,000円おトク！

販売価格と額面：

・販売価格：2000円／口
・額面：2600円分／口

使用可能店舗：大阪府富田林市内のPayPay加盟店のうち、富田林市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：大阪府富田林市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年7月1日10時〜2026年8月4日23時59分

販売期間：2026年8月5日15時〜2026年8月25日23時59分

利用期間：2026年8月5日15時〜2027年1月31日23時59分

申込可能口数：最大25口／人

●和歌山県

紀の川市「紀の川市内商工会デジタル商品券事業！最大6,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分／口

使用可能店舗：和歌山県紀の川市内のPayPay加盟店のうち、紀の川市内の商工会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認／居住地指定なし）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年7月1日10時〜8月2日23時59分

販売期間：2026年8月3日15時〜8月20日23時59分

利用期間：2026年8月3日15時〜12月31日23時59分

申込可能口数：最大4口／人

●兵庫県

赤穂市「あこう地域応援デジタル商品券！最大10,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：2000円／口
・額面：3000円分／口

使用可能店舗：兵庫県赤穂市内のPayPay加盟店のうち、赤穂市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：兵庫県赤穂市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年7月1日10時〜8月2日23時59分

販売期間：2026年8月3日15時〜9月30日23時59分

利用期間：2026年8月3日15時〜9月30日23時59分

申込可能口数：最大10口／人

九州

●福岡県

宇美町「宇美町商工会プレミアム付き地域商品券！最大10,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：1万円／口
・額面：1万2000円分（全店共通券 6000円分＋店舗限定券 6000円分）／口

使用可能店舗：福岡県宇美町内のPayPay加盟店のうち、宇美町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認／居住地指定なし）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年7月1日10時〜7月27日23時59分

販売期間：2026年8月3日15時〜8月31日23時59分

利用期間：2026年8月3日15時〜12月31日23時59分

申込可能口数：最大5口／人

 

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