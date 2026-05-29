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最大3万ポイント還元！d払い＆dポイントのお得なキャンペーン 2026年6月開始分

2026年05月29日 15時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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d払いのロゴ

　「d払い」や「dポイント」のポイント還元率が大幅アップするお得なキャンペーン。この記事では2026年6月開始分をご紹介します。

　気になる還元率は最大100%！対象のエリアや店舗で買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

エリアキャンペーン

●青森県

八戸市「八食センター×みろく横丁限定！買って食べておトクなd払いキャンペーン」

開催期間
・2026年6月1日～6月30日
内容
・キャンペーン期間中、キャンペーン対象店舗で「d払い」による支払いをしたユーザーに、抽選で引いた等数に応じたdポイント（期間・用途限定）を進呈
最大還元率
・1等：100%
・2等：50%
・3等：10%
・4等：1%
還元上限
・1回あたり：3万ポイント
・期間あたり：3万ポイント

●茨城県

水戸市「水戸市オリジナルd払いアプリきせかえカード登場！d払いキャッシュレスキャンペーン」

開催期間
・2026年6月1日～6月30日
内容
・キャンペーン期間中、キャンペーン対象店舗で「d払い」による支払いをしたユーザーに、抽選で引いた等数に応じたdポイント（期間・用途限定）を進呈
最大還元率
・1等：100%
・2等：50%
・3等：10%
・4等：1%
還元上限
・1回あたり：3万ポイント
・期間あたり：3万ポイント

●東京都

杉並区「杉並区でお買い物！最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間
・2026年6月1日～7月10日
内容
・キャンペーン期間中、東京都杉並区の対象店舗にて「d払い」で支払いをしたユーザーに、最大で支払い金額の20％分のdポイントを進呈
還元率
・最大20％
還元上限
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：4000ポイント

渋谷区「最大全額還元！ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ開催記念d払いキャンペーン」

開催期間
・2026年6月5日～6月13日
内容
・キャンペーン期間中、キャンペーン対象店舗で「d払い」による支払いをしたユーザーに、抽選で引いた等数に応じたdポイント（期間・用途限定）を進呈
最大還元率
・1等：100%
・2等：50%
・3等：10%
・4等：1%
還元上限
・1回あたり：3万ポイント
・期間あたり：3万ポイント

●神奈川県

「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」

開催期間
・2026年6月19日～予算上限到達まで
内容
・キャンペーン期間中、神奈川県の対象店舗で「d払い」で支払いをしたユーザーに、最大で支払い金額の20％分または10％分のdポイント（期間・用途限定）を進呈
還元率
・中小企業および小規模企業：最大20％
・大手企業：最大10％
還元上限
・1回あたり：1500ポイント
・期間あたり： 2500ポイント（中小企業・小規模企業・大手企業を合算）

●鹿児島県

さつま町「スマホでピっと応援！キャッシュレス決済キャンペーン」

開催期間
・2026年6月1日～6月30日
内容
・キャンペーン期間中、鹿児島県さつま町の対象店舗にて「d払い」で支払いをしたユーザーに、最大で支払い金額の30％分のdポイントを進呈
還元率
・最大30％
還元上限
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント

店舗キャンペーン

●コジマ

【コジマ】神奈川県限定＋10％還元キャンペーン

開催期間
・エントリー期間：2026年6月1日～7月５日
・キャンペーン期間：2026年6月19日～7月5日
内容
・期間中、キャンペーンサイトよりエントリーの上、コジマの神奈川県内対象店舗で「d払い」で購入したユーザーに、もれなく最大＋10％分のdポイント（期間・用途限定）を進呈
還元率
・最大＋10％
還元上限
・1500ポイント

●ノジマ

【ノジマ】ノジマ67周年感謝祭！ハズレなし！最大10,000ポイントが当たるキャンペーン

開催期間
・エントリー期間：2026年6月6日～8月23日
・キャンペーン期間：2026年6月6日～8月23日
内容
・期間中、キャンペーンサイトよりエントリーの上、ノジマの対象店舗でノジマアプリとdポイントカードを提示して期間中合計5ポイント以上ためると、抽選で最大1万dポイント（期間・用途限定）を進呈
進呈ポイント数
・1等：1万ポイント（100名）
・2等：5000ポイント（200名）
・3等：200ポイント（6400名）
・1等～3等に当選しなかった条件達成者全員：5ポイント
進呈上限
・1万ポイント

 

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