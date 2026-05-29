リモワのスーツケースがポケモン仕様に!?　モンスターボール風ホイールも

リモワ、キミに決めた！

RIMOWAは5月29日、Essentialコレクションの新色発売を記念し、ポケモン30周年にあわせた日本オリジナルコレクションを発表した。発売日は6月2日で、価格はステッカーセットが7700円、ラゲージチャーム3種とホイールセットが各4万2900円。

発売されるのはスーツケースではなく、RIMOWAのラゲージを自分仕様にするアクセサリー群だ。ラインアップは、ピカチュウ、ヒトカゲ、リザードンを描いたレザー製ラゲージチャーム3種、ステッカーセット、そしてモンスターボールを思わせる赤と白のホイールセットとなる。

チャームには、イタリア産レザーに型押しとハンドフィニッシュを施した。ピカチュウはRIMOWAの定番イメージであるシルバーのスーツケース、ヒトカゲはEssentialの新色オレンジ、リザードンは同じく新色のマジェンタと組み合わせている。進化の流れとカラーのテンションを重ねた、かなり直球のデザインだ。

ステッカーセットには、ピカチュウに加えて『ポケットモンスター 赤・緑』の最初の3匹、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメが登場する。こちらもEssentialの新色やOriginalコレクションを思わせるスーツケースが描かれ、「旅のはじまり」というテーマをノスタルジックに見せている。

いちばんRIMOWAらしい遊び方になりそうなのがホイールセットだ。RIMOWAのカスタマイズサービス「RIMOWA UNIQUE」で使えるホイールパーツで、Classicコレクション全モデル、OriginalコレクションとEssentialコレクションのCabinサイズに取り付けられる。赤と白の配色はモンスターボール風で、中央にはRIMOWAの故郷であるドイツ・ケルンへのオマージュとして、ケルン大聖堂をイメージしたモノグラムロゴが入る。

販売は少し変則的だ。6月2日11時から13時まで、RIMOWAストア表参道、銀座7丁目、名古屋 栄、大阪 心斎橋、神戸、福岡の6店舗で抽選受付をする。16時以降は在庫がある場合に先着順販売へ切り替わり、RIMOWA公式オンラインサイトでも同日16時から先着順で販売する。購入は1人1アイテムにつき1点まで。ステッカーセットのみ、商品は後日渡しとなる。なお、15歳以下は抽選に参加できない。

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