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グーグル「Pixel 10」シリーズ、最大1万円引きの特別セール

2026年05月29日 13時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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販売ページのスクリーンショット

Googleストアより

　日本のGoogleストア（オンライン）では2026年6月30日まで、「サッカーキャンペーン」を開催中。「Pixel 10」シリーズの対象モデルを最大1万円引きで購入可能だ。

　割引の概要は以下のとおり。機種ごとに直接値引きやGoogleストアポイント還元の有無が異なるので気を付けたい。

Googleストア「サッカーキャンペーン」（概要）

●キャンペーン終了日

・2026年6月30日（予定）

●機種ごとの主な割引内容等

■Pixel 10 Pro／Pro XL

概要

・直接値引き：あり（通常価格から1万円引き）
・Googleストアポイント還元：1万5000円分（次回以降使用可能）
・下取り還元：最大6万円（対象機種：iPhone 15 Pro／Pixel 9 Pro）

セール価格

・Pixel 10 Pro：16万4900円〜
・Pixel 10 Pro XL：18万2900円〜

■Pixel 10

概要

・直接値引き：なし
・Googleストアポイント還元：5000円分（次回以降使用可能）
・下取り還元：最大3万5900円（対象機種：iPhone 14／Pixel 8）

価格

・12万8900円〜

■Pixel 10a

概要

・直接値引き：あり（通常価格から8000円引き）
・Googleストアポイント還元：なし
・下取り還元：最大3万100円（対象機種：iPhone 12 mini／Pixel 8a）

セール価格

・7万1900円〜

 

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