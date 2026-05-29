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グーグルChrome、151件の脆弱性を修正

2026年05月29日 11時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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Google Chromeのロゴ

　グーグルは5月27日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む151件のセキュリティー修正を実施した。

　脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■修正件数

・151件

■深刻度（重大）

・CVE-2026-9872：GPUの境界外書き込み
・CVE-2026-9873：ネットワークにおける解放後使用
・CVE-2026-9874：Dawnの解放後使用
・CVE-2026-9875：WebGLで境界外読み取り
・CVE-2026-9876：WebGLにおける解放後使用
・CVE-2026-9877：ANGLEにおける解放後使用の脆弱性
・CVE-2026-9878：ANGLEにおける解放後使用の脆弱性
・CVE-2026-9879：ANGLEにおける境界外書き込み
・CVE-2026-9880：WebGLにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9881：Bluetoothの解放後使用
・CVE-2026-9882：ANGLEの整数オーバーフロー
・CVE-2026-9883：Baseの解放後使用
・CVE-2026-9884：ブラウザーにおける解放後使用の脆弱性
・CVE-2026-9885：UIにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9886：Baseの解放後使用
・CVE-2026-9887：プロキシにおける解放後使用
・CVE-2026-9888：WebViewでの解放後使用
・CVE-2026-9889：Dawnにおける境界外の読み取りと書き込み
・CVE-2026-9890：XRにおける解放後使用の脆弱性
・CVE-2026-9891：拡張機能における解放後使用
・CVE-2026-9892：Skiaの不適切な実装
・CVE-2026-9893：Skiaにおける解放後使用

■深刻度（高）

・CVE-2026-9894：GPUの解放後使用
・CVE-2026-9895：GPUで境界外読み取り
・CVE-2026-9896：V8における境界外書き込み
・CVE-2026-9897：DOMにおける解放後使用
・CVE-2026-9898：GPUにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9899：ANGLEにおける解放後使用の脆弱性
・CVE-2026-9900：ANGLEにおける境界外書き込み
・CVE-2026-9901：ANGLEにおける解放後使用の脆弱性
・CVE-2026-9902：アクセシビリティにおける解放後使用
・CVE-2026-9903：サイト分離における信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9904：ANGLEの解放後使用の脆弱性
・CVE-2026-9905：アクセシビリティにおける解放後使用
・CVE-2026-9906：GPUにおける境界外書き込み
・CVE-2026-9907：Dawnにおける境界外読み取り
・CVE-2026-9908：ANGLEにおける境界外読み取り
・CVE-2026-9909：Skiaにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-9910：ANGLEにおける境界外メモリアクセス
・CVE-2026-9911：ANGLEにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-9912：GPUにおける不適切な実装
・CVE-2026-9913：ANGLEにおける不適切な実装
・CVE-2026-9914：ANGLEにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9915：ANGLEにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-9916：ANGLEにおける境界外書き込み
・CVE-2026-9917：WebGLにおける初期化されていない使用
・CVE-2026-9918：Tintの不適切な実装
・CVE-2026-9919：WebGLで境界外読み取り
・CVE-2026-9920：GPUにおける初期化されていない使用
・CVE-2026-9921：WebGLにおける初期化されていない使用
・CVE-2026-9922：GPUにおける解放後使用
・CVE-2026-9923：Skiaの解放後使用
・CVE-2026-9924：ANGLEにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-9925：ANGLEの解放後使用
・CVE-2026-9926：ANGLEにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-9927：ANGLEの解放後使用
・CVE-2026-9928：ANGLEにおける境界外読み取り
・CVE-2026-9929：WebGLにおける不適切な実装
・CVE-2026-9930：Dawnにおける境界外書き込み
・CVE-2026-9931：GPUにおける解放後使用
・CVE-2026-9932：ANGLEの解放後使用
・CVE-2026-9933：Inputにおける解放後使用
・CVE-2026-9934：Auraにおける解放後使用
・CVE-2026-9935：ANGLEにおける初期化されていない使用
・CVE-2026-9936：GFXにおける解放後使用
・CVE-2026-9937：UIでの解放後使用
・CVE-2026-9938：V8における不適切な実装
・CVE-2026-9939：WebCodecsにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-9940：ANGLEにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-9941：ANGLEの解放後使用
・CVE-2026-9942：ANGLEにおける初期化されていない使用
・CVE-2026-9943：WebGLで境界外読み取り
・CVE-2026-9944：ANGLEにおける初期化されていない使用
・CVE-2026-9945：メディアにおける解放後使用
・CVE-2026-9946：ANGLEの解放後使用
・CVE-2026-9947：XMLにおける解放後使用
・CVE-2026-9948：Viewsにおける解放後使用
・CVE-2026-9949：Coreにおける解放後使用
・CVE-2026-9950：iOSにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9951：UIでの解放後使用
・CVE-2026-9952：WebAudioにおける解放後使用
・CVE-2026-9953：ANGLEにおける境界外読み取り
・CVE-2026-9954：TabStripにおける解放後使用
・CVE-2026-9955：iOSにおける不適切な実装
・CVE-2026-9956：iOSの解放後使用
・CVE-2026-9957：PDFにおける解放後使用
・CVE-2026-9958：PDFiumにおける解放後使用
・CVE-2026-9959：WebRTCにおける競合状態
・CVE-2026-9960：PDFiumにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-9961：SurfaceCaptureにおける解放後使用
・CVE-2026-9962：WebRTCにおける解放後使用
・CVE-2026-9963：iOSにおける初期化されていない使用
・CVE-2026-9964：Bluetoothにおける解放後使用
・CVE-2026-9965：ANGLEにおける境界外書き込み
・CVE-2026-9966：XMLにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-9967：GPUにおける境界外書き込み
・CVE-2026-9968：V8における整数オーバーフロー
・CVE-2026-9969：ANGLEにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9970：WebGLにおける解放後使用
・CVE-2026-9971：iOSにおける不適切な実装
・CVE-2026-9972：ゲームパッドでの初期化されていない使用
・CVE-2026-9973：V8における境界外書き込み
・CVE-2026-9974：GPUにおける境界外書き込み
・CVE-2026-9975：ANGLEにおける境界外の読み書き
・CVE-2026-9976：USBの不適切な実装
・CVE-2026-9977：WebShareにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9978：Glicの解放後使用
・CVE-2026-9979：Inputにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9980：印刷における信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9981：Skiaにおける不適切な実装
・CVE-2026-9982：ANGLEにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9983：Skiaにおける型の混同
・CVE-2026-9984：UIでの解放後使用
・CVE-2026-9985：メディアにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9986：OptimizationGuideにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9987：WebAppInstallsにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-9988：WebRTCにおける解放後使用
・CVE-2026-9989：メディアにおける不適切な実装
・CVE-2026-9990：WebAppInstallsにおける解放後使用
・CVE-2026-9991：メディアにおける不適切な実装
・CVE-2026-9992：ネットワークにおける解放後使用
・CVE-2026-9993：Viewsにおける解放後使用
・CVE-2026-9994：Coreにおける解放後使用
・CVE-2026-9995：WebXRの解放後使用
・CVE-2026-9996：WebRTCにおける境界外読み取り
・CVE-2026-9997：Inputにおける解放後使用
・CVE-2026-9998：Skiaにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-9999：ANGLEにおける不適切な実装
・CVE-2026-10000：Passwordsにおける解放後使用
・CVE-2026-10001：PerformanceManagerにおける解放後使用
・CVE-2026-10002：PDFiumにおける解放後使用
・CVE-2026-10003：Viewsにおける解放後使用
・CVE-2026-10004：パスワードにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-10005：WebAppInstallsにおける解放後使用
・CVE-2026-10006：WebAudioにおける競合状態
・CVE-2026-10007：SVGにおける解放後使用
・CVE-2026-10008：GPUにおける初期化されていない使用
・CVE-2026-10009：Skiaにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-10010：Inputの不適切な実装
・CVE-2026-10011：Skiaにおける不適切な実装
・CVE-2026-10012：Skiaにおける解放後使用
・CVE-2026-10013：WebCodecsにおける解放後使用
・CVE-2026-10014：WebMIDIにおける解放後使用
・CVE-2026-10015：WTFにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-10016：DOMにおける解放後使用

※ その他、深刻度（中）以下の脆弱性複数あり

●対象OSと修正済みバージョン

■デスクトップ版

・Windows：148.0.7778.216/217
・macOS：148.0.7778.215/216
・Linux：148.0.7778.215

■モバイル版

・Android：148.0.7778.215

　デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。

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