UQ WiMAX、請求元がKDDIに変更へ　利用者が注意すべき点は？

UQコミュニケーションズ（UQ）は5月28日、「UQ WiMAX」の料金の請求元を「ファミリーネット・ジャパン」から「KDDI」に切り替えることを公表した。ユーザー側の手続きは原則不要。切り替えは2026年9月請求分からを予定している。

切り替え前後の主な変更点は以下のとおり。支払い方法によっては、入金・引落の時期や方法、明細の表記などが変わるため注意したい。