UQ WiMAX、請求元がKDDIに変更へ　利用者が注意すべき点は？

UQコミュニケーションズ（UQ）は5月28日、「UQ WiMAX」の料金の請求元を「ファミリーネット・ジャパン」から「KDDI」に切り替えることを公表した。ユーザー側の手続きは原則不要。切り替えは2026年9月請求分からを予定している。
切り替え前後の主な変更点は以下のとおり。支払い方法によっては、入金・引落の時期や方法、明細の表記などが変わるため注意したい。
●支払い方法別の主な変更点
■口座振替
口座振替日：
・（変更前）毎月27日
・（変更後）毎月末日 ※土日祝日の場合は翌営業日
通帳摘要表示：
・（変更前）「SMCC（UQ WIMAX」
・（変更後）「KDDIリョウキン（SMCC」「SMCC（KDDIリョウキン」「SMCC」
その他：
・一部ユーザーは2026年8月請求分から切り替えを実施
■ゆうちょ銀行自動払込み
口座振替日：
・（変更前）毎月27日
・（変更後）毎月末日 ※土日祝日の場合は翌営業日
通帳摘要表示：
・（変更前）「SMCC（UQ WIMAX」
・（変更後）「KDDI料金」
自動払込先口座番号：
・（変更前）「00110-5-58830」
・（変更後）「00190-7-99716」
その他：
・一部ユーザーは2026年8月請求分から切り替えを実施
■クレジットカード
収納会社：
・（変更前）ファミリーネット・ジャパン
・（変更後）KDDI
クレジットカード会社の明細表記：
・変更なし ※クレジットカード会社によっては、一部表記が変わる可能性あり
その他：
・クレジットカード会社によっては、請求が1ヵ月後ろ倒しになる場合あり
（例）利用月の2ヵ月後に請求→3ヵ月後に請求
■コンビニエンスストア振込用紙付き請求書
支払い期日：
・（変更前）毎月26日
・（変更後）毎月末日 ※土日祝日の場合は翌営業日
収納会社：
・（変更前）ファミリーネット・ジャパン
・（変更後）KDDI
■銀行振込
支払い方法：
・（変更前）銀行振込
・（変更後）金融機関窓口、ペイジー、コンビニ等 ※払込取扱票付き請求書を使用
支払い期日：
・（変更前）毎月最終営業日
・（変更後）毎月末日 ※土日祝日の場合は翌営業日
収納会社：
・（変更前）UQコミュニケーションズ
・（変更後）KDDI
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