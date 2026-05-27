在日米海軍、X乗っ取られる

在日米海軍司令部の公式Xアカウントで5月27日午前、何者かによってアカウントが乗っ取られ、プロフィール文、バナー画像、アカウント名が改ざんされる事態が発生した。

乗っ取り状態は同日12時11分までに解消され、プロフィール文とバナー画像も本来の内容へ復帰。一方、アカウント名（＠cnfj）については、システム側の制限により、改ざんされたまま残っている状況だ。

同司令部は不審者によるポストはないとした上で、アカウントが完全に復旧するまで、念のため新規のフォローを避けるよう呼びかけている。