在日米海軍、X乗っ取られる

在日米海軍司令部の公式Xアカウントで5月27日午前、何者かによってアカウントが乗っ取られ、プロフィール文、バナー画像、アカウント名が改ざんされる事態が発生した。
乗っ取り状態は同日12時11分までに解消され、プロフィール文とバナー画像も本来の内容へ復帰。一方、アカウント名（＠cnfj）については、システム側の制限により、改ざんされたまま残っている状況だ。
【重要‼️注意喚起‼️】5月27日現在、本来なら在日米海軍司令部@cnfjであるべきこのアカウントは乗っ取られています‼️現在、アカウント奪還、復活すべく対処中です‼️— 在日米海軍司令部 (@hemma1931) May 27, 2026
【重要‼注意喚起‼】— 在日米海軍司令部 (@hemma1931) May 27, 2026
当アカウントは現在乗っ取られています😡プロファイル写真はとりあえず奪還しましたが、まだアカウント名@cnfjが戻せない状態です。なお、全てのポストは在日米海軍司令部の管理者が行っており、乗っ取り犯によるポストは現在のところ確認されておりませんが、引き続き警戒を！
【重要‼注意喚起‼】在日米海軍司令部の公式Xアカウントは不審者により乗っ取られました。アカウント奪還、プロファイル、写真を元に戻すことは出来ましたが、アカウント名がまだ＠cnfjに戻せない状況です。不審者によるポストはありませんが、念のため完全復活まで新規フォローはなさらぬように。— 在日米海軍司令部 (@hemma1931) May 27, 2026
同司令部は不審者によるポストはないとした上で、アカウントが完全に復旧するまで、念のため新規のフォローを避けるよう呼びかけている。
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