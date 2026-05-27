子どもから大人まで使える、サンワサプライの“高さ調整デスク”が登場

サンワサプライは、新たにシンプルワークデスクを発売した。横幅120cm、奥行60cmという広々とした天板を持ち、7段階の高さ調整が可能な点が最も注目される。直販サイト『サンワダイレクト』を通じて購入できるこの製品は、価格13,455円（税抜）で提供され、ホワイトとブラックの2色展開だ。

シンプルワークデスク「100-DESKF067W（ホワイト）」と「100-DESKF067BK（ブラック）」は、装備されたプッシュボタンによって58cmから76cmまでの高さを簡単に調整できる。このため、体格やシーンに合わせた使用が可能で、子どもの学習机から大人の在宅ワーク用デスクとしても最適という。また、モニターアーム対応ができる設計で、デスクスペースを有効活用でき、姿勢改善や作業効率アップにも一役買う。

天板はノートパソコン、資料、キーボード、マウスなどを余裕を持って配置できるサイズで、多様な作業ニーズに応じるための広さを提供している。天板には耐久性のあるメラミン化粧板を使用しており、耐熱性や耐水性に優れているため、傷や汚れに強く日常的に扱いやすいという特長も持つ。

サンワサプライのこの新製品は、オフィスだけでなく家庭環境にもマッチする汎用性の高さが魅力だ。こまめにフィットさせたい、さまざまな用途に対応するデスクを求めるユーザーにとって、最適な選択肢と言えるだろう。