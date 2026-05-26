玄人志向から10GBase-T対応LANカード登場、価格は1万円切り

PCパーツブランド「玄人志向」は、Realtek RTL8127ATを搭載した10GBase-T LANカード『GBE10R-PCIE』を5月29日に発売する。価格は9,700円前後で、PCI Express x1スロットを使用して接続するこの新製品は、10Gbpsの高速通信に対応する。

『GBE10R-PCIE』は、10Gbpsの高速通信を実現するため、大容量データの転送や4Kストリーミング、オンラインゲームを快適に処理できる能力を持つ。さらに、5Gbps、2.5Gbps、1Gbpsなど、さまざまな規格にも対応し、既存環境に最適な通信速度で運用できる。

スリムPCにも対応するロープロファイルブラケットが付属しており、スペースに制約のある環境でも容易に増設が可能だという。また、Wake On LAN機能をサポートしており、遠隔からPCの電源を操作できる点もユーザーにとって大きな利点である。製品のサイズはブラケットを除いて幅51×奥行72×高さ18mmで、ジャンボフレーム対応などの豊富な機能を搭載している。

製品は1年の保証期間が設けられており、信頼性の高い安心のサポートを受けられる。