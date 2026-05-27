GIGABYTEのRTX 5060グラボがAmazon専売で登場　冷却性能も強化

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEブランドから、新たなグラフィックボード「GV-N5060GAMING OCV2-8GD」が発売された。Amazon専売モデルとして、価格は64,500円前後の見込み。
「GV-N5060GAMING OCV2-8GD」は、NVIDIA GeForce RTX 5060を搭載したゲーミングPC向けオーバークロックグラフィックボードである。この製品は、WINDFORCE冷却システムを搭載しており、高負荷時でも効率的に放熱し安定したGPUパフォーマンスを提供する。
この製品の他の注目すべき特徴として、長時間の使用に耐えうるサーバーグレード高耐久サーマルジェルが挙げられる。これにより、冷却性能の低下を抑えることが可能だ。また、銅プレートが複合銅ヒートパイプと連動し、熱を素早くヒートシンクに伝達する機能が付いている。
また、メタルバックプレートを装備しており、剛性に優れている点も特徴だ。さらに、クロックやファン設定を一元管理できるGIGABYTE CONTROL CENTERに対応しているため、ユーザーは簡単に設定をカスタマイズできる。
製品の詳細スペックとしては、コアクロック2602MHz、メモリ速度28Gbps、メモリビット幅128 bit、メモリサイズ8 GB（GDDR7規格）となる。出力はDisplayPort2.1bを3口、HDMI2.1bを1口備えている。保証は2年間となっている。
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