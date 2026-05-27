「ONE PIECE」スマートウォッチ、1万2980円で登場　バギー、シャンクス、ティーチ、ルフィの“四皇”モデル

推しの海賊団が、手首にあらわれる。

ファーウェイ・ジャパン提供のスマートウォッチをベースにしたTVアニメ「ONE PIECE」コラボ第2弾として、GARRACKの「ONE PIECE スマートウォッチ 新四皇モデル」が5月29日に発売される。バギー、シャンクス、ティーチ、ルフィの4モデルで、価格は1万2980円だ。

第1弾のエッグヘッド編ルフィ、ゾロ、サンジモデルに続く今回は、テーマが“四皇”になった。キャラクターごとのカラーや能力、海賊団のモチーフをベルトと文字盤に落とし込み、見た目だけではなく、通知やヘルスデータと連動するギミックも入れている。

バギーモデルは「バラバラの実」を思わせるベルトデザインで、通知が来るとクロスギルドの海賊旗が表示される。歩数が増えるとバギーのポーズが変わり、メンバーが集まる演出もある。派手好きなキャラに合わせて、音楽コントロールのショートカットも用意された。

シャンクスモデルは赤ベースのデザインだ。通知時には赤髪海賊団の海賊旗が出現し、天気予報や呼吸エクササイズへのショートカットを搭載する。一定の心拍数に達するとポーズが変わる仕掛けもある。

ティーチモデルは「ヤミヤミの実」と「グラグラの実」をイメージしたデザインだ。通知時には黒ひげ海賊団の海賊旗が表示され、睡眠測定とアラームをショートカットから呼び出せる。さらに、ストレス値に応じて文字盤の演出が変わるようにもなっている。

ルフィモデルは“ギア5”をイメージした紫基調のデザインだ。通知時には麦わらの一味の海賊旗が表示され、ワークアウトモードと呼吸エクササイズをすぐに起動できる。心拍数に応じてルフィのポーズが変化する仕様で、運動中に見たくなるタイプの文字盤になっている。

ベースはHUAWEI Band 11。5分間の充電で約2日間、フル充電で最大約14日間使用可能で、重量はベルトなしで約16g。100種類のワークアウトモード、ストレス管理、血中酸素測定、睡眠測定に対応する。

ただキャラクターが表示されるだけでなく、日々の通知や運動のたびに「ONE PIECE」の世界が顔を出す。ファン向けガジェットとしては、一見小さな実装こそがうれしいオプションだ。