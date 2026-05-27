LEOPOLDの新型テンキーパッド「FC220TP PD」登場　Bluetooth／2.4GHz／USB接続に対応

LEOPOLDは、最新の3WAY接続対応テンキーパッド「FC220TP PD」シリーズを販売開始した。シンプルでスタイリッシュなデザインの「FC220TP PD GRAYBLUE」と「FC220TP PD ASHWHITE」、2種類のカラーが用意され、どちらもオープンプライスとなっている。

「FC220TP PD」シリーズは、現代の多様なワークスタイルに応えるために、Bluetooth、2.4GHzワイヤレス、有線USBといった3つの接続モードをフルサポートする。その柔軟性により、デスクのワイヤレス環境や接続の安定性を求める場所においても対応可能だ。さらに、キーボードのキーマップをカスタマイズできるVIAへの対応、市場のニーズに応えるスイッチホットスワップ機能を搭載した。

さらに注目すべきは、内部に搭載された高密度吸音フォームとパッド。この技術により、不快な金属反響音を大幅に低減し、快適な打鍵感を実現したという。特にプロフェッショナルな使用を想定したこのテンキーパッドは、ビジネスシーンでの効果的な数値入力をサポートする工夫が随所に施されている。

LEOPOLDオリジナルのPBTダブルショットキーキャップも装備し、耐摩耗性に優れた素材で、長時間の使用にも耐えうる仕様となっている。各種キースイッチも選択可能で、ユーザーの好みに応じたカスタマイズが可能だ。