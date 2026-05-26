BANDALGaming、人気配信者けんきとのコラボPC発売　3モデル展開

BANDALは、人気ストリーマーけんき氏とのコラボレーションによるゲーミングPC「けんきコラボモデル」を、5月23日から販売開始した。販売価格は215,200円からとなっており、高性能なモデルが3種類用意されている。

この製品は、ストリーマーや競技プレイヤーだけでなく、「本気のゲーマー」すべてに向けたハイスペックPCとして設計されている。最大の特徴は、細部に至るまでけんき氏本人のプレイ環境とこだわりを徹底的に再現していることだ。

製品ラインナップには、BKM-B1（Pro）、BKM-B2（Middle）、BKM-B3（Standard）の3モデルがあり、それぞれに最新世代のパーツが搭載されている。モデルはプレイスタイルで選べ、プロ向けのものから初心者まで対応可能な仕様を誇る。また、サイドパネルにはけんき氏の直筆サインが刻まれた特別仕様で、ファン心をくすぐるデザインとなっている。

より詳しい情報や購入は、BANDALGamingのオンラインストアで確認できる。けんき氏をはじめとするeスポーツファンには見逃せないアイテムであり、ゲーミングPC市場に新しい波を起こすことが期待される。