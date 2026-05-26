サンワサプライ、100W PD対応のUSB Type-Cハブ発売　薄型で4ポート搭載

サンワサプライは、最大100WのUSB Power Delivery急速充電に対応し、さらにコンパクトな超スリム筐体を採用したUSB 5Gbps Type-Cハブ「USB-5TCP35BK」と「USB-5TCP36BK」を発売する。価格は3,520円から。

新製品の「USB-5TCP35BK」と「USB-5TCP36BK」は、USBポートの拡張と高出力充電を両立したハブである。これにより、限られたノートパソコンやタブレットのポート数を増やしながら、最大100Wの急速充電を可能にした。ポート設計もスタイリッシュで、持ち運びやすい極薄デザインを採用している。

「USB-5TCP35BK」はUSB Aポート×3とType-Cポート×1を搭載し、「USB-5TCP36BK」はUSB Aポート×2とType-Cポート×2を装備している。両モデルとも、ハイブリッドType-Cポートによるデータ転送を可能にしており、複数のUSB機器の同時利用ができる点が特徴だ。

また、全ポートが同じ向きに配置されているため、抜き差しが非常にスムーズという利点がある。ケーブルも一体型で紛失の心配がなく、ケーブル長は取り回しの良い15cmで設計されている。