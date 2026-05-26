ついに服まで水冷PC化　ペルチェ×水冷の冷却服「CORO」発売

空冷は古い、時代はペルチェ×水冷だ。

明誠は5月23日、ペルチェ素子と水冷システムを組み合わせた冷却服「CORO（コロ）」を発売した。価格は7万9800円。

外気を取り込んで汗を乾かすのではなく、ペルチェ素子で冷やした水をウェア内の流路に循環させるのが特徴。背面に排熱用のファンを備え、冷却、循環、排熱が可能だ。

従来のファン付きウェアの場合、気温が高い屋外では、取り込む空気じたいが熱くなる。服が膨らみ、フルハーネス装着時や狭い場所で動きにくいという問題もあった。COROは冷却チューブをウェア内部に収めたスリム設計となっており、前面と背面には反射材も配置している。

冷却には水と付属の保冷剤を使用する。タンクに入れた冷水をポンプで循環させる仕組みで、推奨水量は400〜500mlだ。電源まわりでは、PD22.5W対応、容量2800mAhのモバイルバッテリーを推奨品として案内している。

室温35℃、湿度50％の環境を想定した同社の検証では、着用後に胸部や背中を中心とする上半身の表面温度低下が確認されたとしている。

冷却ウェアはここ数年で、ファン付きから保冷剤、水冷、ペルチェ式へと選択肢を広げてきた。COROはその中で、ペルチェと水冷をひとつにまとめたモデルだ。猛暑対策は、“着る冷却設備”というべき次元に進化しはじめている。