【今週末限定】遠出しなしで初夏の冒険する裏ワザ！　都心でニジマスを獲って焼いて食べる方法

聞いて！ さいたま新都心で、超気になるイベントが開催されます！

アウトドアには興味があるけど、いざ出かけるとなると準備は大変だし、虫も日焼けも気になるし…やっぱ無理か……。そうあきらめていたアウトドア迷子さんに朗報です。そんな人にぴったりなイベント、「SAITAMA SUPER ニジマスまつり」がさいたま新都心で開催されます。都心にいながら、魚を獲って、その場で焼いて、その場で食べるという特別な体験ができる、気軽にアウトドア気分を味わいたい方にぴったりのイベントです。

さいたまスーパーアリーナの目の前でアウトドア体験

「SAITAMA SUPER ニジマスまつり」は、2026年5月30日（土）・31日（日）に、さいたま新都心けやきひろばで開催される体験型イベントです。なお、5月29日（金）16:00〜18:00にはプレイベントも予定されています。会場はさいたま新都心 けやきひろば2階、入場は無料で、各体験は有料となっています。

このイベントの目玉は、来場者自身がニジマスを「つかみ取り」または「フィッシング」で獲り、その場で焼き職人が香ばしくグリルしてくれること。約20分かけてじっくり焼き上げられたニジマスを、人気のアウトドアスパイス「ふー塩」や「野香」などで好みに合わせた味付けで味わえるのも魅力です。獲る、焼く、食べるまでを一度に体験できるので、楽しみながら食への関心を深められる機会にもなりそう！

また、会場ではニジマス漁以外のコンテンツも充実。錦鯉釣り体験では、キャッチ＆リリース形式で美しい錦鯉の釣り堀を楽しめます。さらに日替わり企画として、5月30日（土）はフィッシュセラピー体験、5月31日（日）はエビ・カニの標本展示やぬりえ配布が行われる予定です。サメの標本も登場するかもしれないとのことで、魚好きの子どもたちにはたまらない内容になっています。

料金は、ニジマスのつかみどり・フィッシングが1尾1,200円（グリル調理込み）、ニシキゴイ釣り体験が30分800円（竿1本）。事前申込は不要で、当日ふらっと手ぶらで参加できるのもうれしい！

都心にいながら川釣り気分が味わえる「SAITAMA SUPER ニジマスまつり」は、ただ遊ぶだけでなく、食や自然への興味を広げるきっかけにもなりそう。この週末は、家族みんなで特別な“獲って、食べる”体験を、都会の真ん中、さいたま新都心で楽しんでみてはいかがですか？

SAITAMA SUPER ニジマスまつり

●開催日時：5月29日（金） 16:00～18:00（プレイベント）

5月30日（土） 10:00～18:00

5月31日（日） 10:00～18:00

※各日最終受付 17:30 / 雨天決行（荒天中止）

●場所：さいたま新都心 けやきひろば 2階

●住所：埼玉県さいたま市中央区新都心10番地

●料金：入場無料（体験は有料）

・ニジマスつかみどり／フィッシング：1,200円／1尾（グリル調理込）

・ニシキゴイ釣り体験：800円／30分（竿1本）

事前申込不要（手ぶらで参加OK）