【今週末限定】遠出しなしで初夏の冒険する裏ワザ！ 都心でニジマスを獲って焼いて食べる方法
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
聞いて！ さいたま新都心で、超気になるイベントが開催されます！
アウトドアには興味があるけど、いざ出かけるとなると準備は大変だし、虫も日焼けも気になるし…やっぱ無理か……。そうあきらめていたアウトドア迷子さんに朗報です。そんな人にぴったりなイベント、「SAITAMA SUPER ニジマスまつり」がさいたま新都心で開催されます。都心にいながら、魚を獲って、その場で焼いて、その場で食べるという特別な体験ができる、気軽にアウトドア気分を味わいたい方にぴったりのイベントです。
さいたまスーパーアリーナの目の前でアウトドア体験
「SAITAMA SUPER ニジマスまつり」は、2026年5月30日（土）・31日（日）に、さいたま新都心けやきひろばで開催される体験型イベントです。なお、5月29日（金）16:00〜18:00にはプレイベントも予定されています。会場はさいたま新都心 けやきひろば2階、入場は無料で、各体験は有料となっています。
このイベントの目玉は、来場者自身がニジマスを「つかみ取り」または「フィッシング」で獲り、その場で焼き職人が香ばしくグリルしてくれること。約20分かけてじっくり焼き上げられたニジマスを、人気のアウトドアスパイス「ふー塩」や「野香」などで好みに合わせた味付けで味わえるのも魅力です。獲る、焼く、食べるまでを一度に体験できるので、楽しみながら食への関心を深められる機会にもなりそう！
また、会場ではニジマス漁以外のコンテンツも充実。錦鯉釣り体験では、キャッチ＆リリース形式で美しい錦鯉の釣り堀を楽しめます。さらに日替わり企画として、5月30日（土）はフィッシュセラピー体験、5月31日（日）はエビ・カニの標本展示やぬりえ配布が行われる予定です。サメの標本も登場するかもしれないとのことで、魚好きの子どもたちにはたまらない内容になっています。
料金は、ニジマスのつかみどり・フィッシングが1尾1,200円（グリル調理込み）、ニシキゴイ釣り体験が30分800円（竿1本）。事前申込は不要で、当日ふらっと手ぶらで参加できるのもうれしい！
都心にいながら川釣り気分が味わえる「SAITAMA SUPER ニジマスまつり」は、ただ遊ぶだけでなく、食や自然への興味を広げるきっかけにもなりそう。この週末は、家族みんなで特別な“獲って、食べる”体験を、都会の真ん中、さいたま新都心で楽しんでみてはいかがですか？
SAITAMA SUPER ニジマスまつり
●開催日時：5月29日（金） 16:00～18:00（プレイベント）
5月30日（土） 10:00～18:00
5月31日（日） 10:00～18:00
※各日最終受付 17:30 / 雨天決行（荒天中止）
●場所：さいたま新都心 けやきひろば 2階
●住所：埼玉県さいたま市中央区新都心10番地
●料金：入場無料（体験は有料）
・ニジマスつかみどり／フィッシング：1,200円／1尾（グリル調理込）
・ニシキゴイ釣り体験：800円／30分（竿1本）
事前申込不要（手ぶらで参加OK）
このほかの役立つ東日本観光情報は「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」で！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
過去記事アーカイブ
- 2019年
- 05月
- 2018年
- 03月
- 2015年
- 11月