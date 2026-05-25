Sparkle新型GPU「SBP50W-16G」発売　Intel Arc Pro B50搭載のプロ向けモデル

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるSparkle Computer社の新製品『SBP50W-16G』が発売された。このグラフィックボードは、プロフェッショナル向けに設計されたIntel Arc Pro B50を搭載し、デザイン、AI、3D処理といった高負荷作業に対応する。

『SBP50W-16G』は、16GBのGDDR6メモリーと最大224GB/sの帯域幅を持ち、128基のXMX AIエンジンを搭載している。この仕様により、AIワークフローや複雑な設計作業のパフォーマンスを大幅に向上させるという。さらに、ワークステーション向けの特別なドライバーが提供されており、ISV認証を受け、高い信頼性を実現する。

Linux環境においては、マルチGPU LLMサポートによりパフォーマンスの拡張が可能だ。この製品のブロワー式クーラーは高効率で、熱を効果的に管理し、ワークステーションでの使用に最適化されている。

コアクロックは2600MHz、メモリ速度は14Gbpsで、DisplayPort2.1×4の出力を備える。販売価格は103,800円前後とされており、プロフェッショナルが求める品質と価格で市場に提供される予定だ。なお、この製品には2年の保証期間が付いている。