ASRock「B650 Rock WiFi 7」国内発売　PCIe 5.0＆Wi-Fi 7対応で1万9980円

ASRockは、5月27日から最新のATXマザーボード「B650 Rock WiFi 7」を国内正規代理店を通じて販売開始すると発表した。価格は19,980円となる。
B650 Rock WiFi 7は、Wi-Fi 7、2.5G LAN、PCIe 5.0スロットなどの最新規格に対応する高性能マザーボードだ。新しいAMD B650チップセットを搭載し、DIYユーザー向けの機能としてプリインストールのI/Oシールドやオートドライバインストーラーを備えている。
製品はAMD AM5ソケットに対応し、Ryzen 9000、8000、7000シリーズCPUと組み合わせて使用できる。また、4つのDDR5 DIMMスロットを備え、オーバークロック時には最大8000+でのメモリサポートが可能だ。9+2+1の電源フェーズ、1つのPCIe 5.0 x16スロット、映像出力にHDMI、およびRealtek ALC897 7.1チャンネルHDオーディオコーデックを搭載している。
その他の注目すべき特徴として、Blazing M.2スロット、USB Type-Cなど複数の高速接続オプションを提供。ASRockは、64MB BIOS ROMの搭載で将来の最新CPUにも柔軟に対応できるとしている。また、6ヵ月のCPUソケットピン折れ無償修理保証などのASRock安心サポート+も付いて、ユーザーフレンドリーな設計をさらに強化している。
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