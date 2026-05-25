ハヤトの野望さん／ドグマ風見さんによる実況生配信も決定！
『ブリガンダイン アビス』のゲーム序盤がプレイできる体験版がSteamにて配信開始！
ハピネットは5月25日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売予定の『ブリガンダイン アビス』について、PC（Steam）版の体験版を配信開始。
ゲームの発売日は2026年8月27日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9020円。パッケージ専売のLimited Editionが1万8480円となる。
なお、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|Sの体験版配信については改めて発表するとのことなので、続報を楽しみにしよう。
▼Steamページ
https://store.steampowered.com/app/3211430/BRIGANDINE_ABYSS/
▼トレーラー
■本日よりSteamにて体験版配信開始
大陸一の強国ソルジュナート王国において、突如として宰相ケイオスルスの謀反により建国された「新生アビスローア帝国」。大陸内の6つの勢力のいずれかのリーダーとなり、モンスターを従えて新帝国の侵攻に立ち向かうファンタジーウォーシミュレーションだ。
体験版では、ストーリーモードより「グラン・ドラグニカ」と「スカーレットウィル」の、それぞれ2節までがプレイ可能となる。物語の序盤や編成・戦場での戦いを体験版で試してみよう。
※製品版のストーリーモードでは6つの勢力から自由に選択できます。
※体験版から製品版へのセーブデータ引継ぎには対応しておりません。
◆竜吼の大地《グラン・ドラグニカ》
竜と人がともに生きる未来を求め、青年の旅が始まる
ドラゴンとそのテイマーたちが暮らす荒野の国。若きドラゴンテイマー、ラルゴォは新帝国に奪われ、洗脳されたドラゴンを救う為に立ち上がる。
◆緋色の陽光団《スカーレットウィル》
喪失と葛藤の中で少女と仲間が紡ぐ希望への道のり
ユニコーンとともに草原を渡り歩く正義の傭兵団。父を討たれ、新たなリーダーとなった少女、ガーネットは新帝国から民を守るための戦いに挑む。
■人気実況者2名による『ブリガンダイン アビス』の実況プレイ配信決定！
◆ハヤトの野望
【配信日時】：5月30日21時開始予定
前作の『ブリガンダイン ルーナジア戦記』をプレイしたハヤトの野望さんが、新作の『ブリガンダイン アビス』も実況プレイ！ ストーリーモード「グラン・ドラグニカ」編を配信予定だ。
※配信時間や内容は予告なく変更になる可能性もございますので、予めご了承ください。
◆ドグマ風見のゲーム実況 ドグチューブ
【配信日時】：6月13日 ※配信時間は後日お知らせします
『ブリガンダイン アビス』のプロデューサー齋藤勝氏も生配信に出演予定。ゲームの実況とともに、ドグマ風見さんとの掛けあいも楽しみにしよう。ストーリーモード「ミスティアイン」編を配信予定だ。
※配信内容は予告なく変更になる可能性もございますので、予めご了承ください。
■『ブリガンダイン アビス』とは
巨悪に、抗え。侵略に立ち向かう、ファンタジーウォーシミュレーション。25の勢力が割拠する大陸を舞台に、侵略を目論む悪の帝国に立ち向かうターン制ストラテジーゲームだ。プレイヤーは6つの勢力のいずれかのリーダーとなり、100を超える騎士・モンスターのユニットで部隊を編成、高低差のあるHEX（六角形）の戦場で戦闘を繰り広げる。
それぞれのユニットが持つ移動性能や攻撃スキルを把握して、敵軍にどう対抗するのか、どのユニットを成長させるのか――。
プレイヤー次第で幾通りも生まれる戦略と戦術を駆使し、あなただけの勝利を目指そう。物語を描く「ストーリーモード」のほか、24ヵ国それぞれに設定された多彩な目標に挑戦する「ミッションモード」で、200時間以上におよぶ圧倒的なプレイボリュームが、あなたを果てなき戦いへと誘う。
【ゲーム情報】
タイトル：ブリガンダイン アビス（英題：BRIGANDINE ABYSS）
ジャンル：ファンタジーウォーシミュレーション
販売：ハピネット
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年8月27日
価格：
通常版：9020円（パッケージ版／ダウンロード版）
Limited Edition：1万8480円（パッケージ版）
※XSX|Sはダウンロード版のみ。
CERO：B（12才以上対象）
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