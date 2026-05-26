旧国鉄のマルスシステムがIEEEマイルストーンに認定　授賞式典を開催

日立製作所（日立）は5月18日、同社が開発に携わった旧国鉄向けオンライン座席予約システム「MARS-1（マルス1）」が「IEEE Milestone」に認定されたことを受け、記念式典を開催した。

「MARS-1」は1960年、手作業で管理されていた国鉄（現JR）の座席販売を機械化し、増え続ける旅客需要に対応するシステムとして登場。開発期間は約2年で、論理設計を鉄道技術研究所が、回路設計と製作を日立がそれぞれ担当している。

取扱座席数は1日最大3600席（特急列車4本分）で、予約は15日先まで対応。切符の印刷機能をもたず、予約完了後は職員が手書きの切符を発行する必要があるなど、後に登場する実用機（MARS-101）と比べて、性能はかなり控えめだった。

MARS-1は登場から4年後の1964年、後継の「MARS-101」と交代する形で運用を終了。MARS-101以降もMARS（マルス）システムの改良は続き、分割民営化後の2020年代には1日平均150万枚を発券する大規模予約システムへと成長している。

「IEEE Milestone」は電気・電子分野の専門家組織IEEEが、社会や産業の発展に多大な貢献をした歴史的業績を表彰する制度。日本関連では過去に「八木・宇田アンテナ」「東海道新幹線」など複数件が認定を受けている。