ビュッフェ500円はうれしい！焼肉ランチでサラダ＆アイス食べ放題

かみむら牧場は5月25日～29日の期間、「ワンコインビュッフェ＆1129ランチ」企画を期間限定で実施します。
今回の企画は「肉の日」にあわせたもので、平日11時～16時のランチタイム限定で展開します。焼肉ランチ2種の価格を引き下げるとともに、ご飯のお替りを無料とし、さらにサラダバーやアイスバーなどを含むビュッフェを特別価格で提供します。
ランチ焼肉が税抜1129円＆ビュッフェ500円
「人気の中落ちカルビランチ」「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」通常価格から値下げし、「いい肉」にちなんだ税抜1129円価格で提供します。また、この2種のメニューに限り、ご飯のお替りを何杯でも無料としています。
さらに、定食を注文した人を対象に「KAMIMURAランチビュッフェ フルセット」を特別価格で提供します。サラダやデザート、アイス、ドリンクをビュッフェ形式で利用できます。
■ワンコインビュッフェ＆1129ランチ 概要
期間：5月25日～29日
対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗
京急蒲田第一京浜側道店、守口南寺方店、府中店、城北黒川店、八千代成田街道店、
八尾外環店、横浜鶴見駒岡店、上尾店、ららぽーと福岡店、福重拾六町店、船橋宮本店
内容：人気の中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円
特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円
※上記2品はご飯おかわり無料
KAMIMURAランチビュッフェ フルセット 通常880円→500円
※小学生以下 通常440円→250円
昼から焼肉＋ビュッフェで満腹！
焼肉に加えてビュッフェまでワンコインで付けられるので、かなり満足感の高いランチになりそうです。ご飯のお替りも自由なので、お腹いっぱい食べられるのがうれしいですね。
普段より少しだけ贅沢なランチを体験したいという人は、この機会にお店に足を運んでみてはどうでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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