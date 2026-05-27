ごはんおかわり無料！やよい軒「三元豚ロースの西京焼」やわらか豚がおいしそう

やよい軒では「三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食」を、6月2日より発売します。
こだわりの特撰シリーズに新作
やよい軒では、素材の良さや食べ方の楽しさにこだわった「こだわりの特撰シリーズ」を展開中。今回、やわらかな豚ロースの西京焼を主役にした定食が登場します。
▲三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食 1120円
京都の老舗みそメーカー「西京味噌」の西京みそに漬け込み、香ばしく焼き上げた三元豚ロース肉の“西京焼”が主役の定食。さらに、野菜入りの揚げ出し豆腐を添えた、贅沢感のある内容です。
西京味噌のまろやかな甘みと上品なコクが柔らかな三元豚ロースの旨味を引き立て、焼き上げることで広がる香ばしい香りがポイントといいます。さらに、添えられた“生しょうゆ糀”を好みで合わせることで、味わいの変化も楽しめるんだとか。
揚げ出し豆腐は、豆腐に加え、茄子・オクラ・レンコンを使用。天つゆと大根おろしで、暑い時期にも食べやすい、さっぱりとした味わいといいます。
▲【揚げ出し豆腐2倍】三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食（1320円）
さらに、揚げ出し豆腐をより楽しみたい人に向け、揚げ出し豆腐を2倍にした定食も同時に販売されます。
ホッとできそうな定食
ごはんおかわり自由なのもうれしい！
西京味噌の上品な甘みが楽しみな定食が登場します。野菜入りの揚げ出し豆腐もついて、ボリューミーな点もうれしいですよね。やよい軒ではさらに、ごはんおかわり自由なので、ごはんを満足いくまで食べられます。
お肉、豆腐、野菜をバランスよく楽しめる家庭的雰囲気で、なんだかちょっとホッとできそう。やよい軒で試してみたいです！
（※文中の価格はすべて税込）
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