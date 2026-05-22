うわ、梅まるごと1粒！さっぱり「梅おろしうどん」が夏にぴったり

なか卯は5月27日11時より「紀州南高梅おろしうどん」（620円）を販売します。

夏にぴったり「紀州南高梅おろしうどん」

「紀州南高梅おろしうどん」は、大粒で肉厚な和歌山県産紀州南高梅の梅干しをまるごと1粒のせた、夏にぴったりな爽やかな一杯です。

▲紀州南高梅おろしうどん（並：620円、大：720円）

口に含んだ瞬間広がる梅本来の甘酸っぱさと上品な香りが、食欲が落ちがちな暑い季節にも心地よく、食欲をかき立てるとしています。

うどんにトッピングした梅干しには、紀州南高梅を使用。程よい酸味とやさしい甘みがポイントとしています。



さらに爽やかな酸味が特長の梅だれと、なか卯こだわりの醤油だれを合わせることで、味に奥行きとキレをプラスのど越しのよいうどんとみずみずしい大根おろしにたれが絡み、さっぱりとした味わいを堪能できるそうです。

▲紀州南高梅おろしそば（並：720円、大：840円）

あわせて、かつお節とオクラをトッピングした「かつお節オクラ梅おろしうどん」も用意。



風味豊かなかつお節と、シャキッとした食感のオクラが爽やかな酸味の梅とマッチし、食べ応えもアップさせています。



それぞれプラス100円で「そば」に変更することもできます。

リピートしてしまいそう！

爽やかな味わいが夏にぴったりの「紀州南高梅おろしうどん」。すでに暑い日が続いているので、さっぱりといただけそうでいいですね！

うどんなので食欲がない時にもツルッと食べられるのも嬉しいところ。この夏、何回も食べてしまいそうです……！

（※文中の価格はすべて税込）