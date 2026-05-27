アジフライでかっ！昨年好評「アジフライのり弁」復活、のり弁好き歓喜

持ち帰り弁当のほっともっとでは「アジフライのりタル弁当」と「アジフライ＆しょうが焼き弁当」を6月3日より発売します。
昨年大好評の
「アジフライのりタル弁当」が復活！
昨年、期間限定メニューとして好評だったという「アジフライのりタル弁当」が再登場します。さらに今年は、コンボメニュー「アジフライ＆しょうが焼き弁当」も新たにラインアップ。
▲アジフライのりタル弁当 550円～
メインの「アジフライ」は、ボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長。ごはんにはのりが敷かれており、別添のタルタルソースをかけることで、より一層ごはんが進むといいます。
▲アジフライ＆しょうが焼き弁当 670円～
アジフライと、ハーフサイズの「しょうが焼き」を一度に楽しめる、食べ応え十分というコンボ弁当です。
▲単品惣菜 アジフライ（180円）
また、お好みに合わせて追加できる「単品惣菜 アジフライ」も販売されます。
アジフライが大きい！
今年も絶対食べる
アジフライはふっくら、かつ大きい！ 満足感もあって嬉しいですね。今回から登場する生姜焼きとのコンボも楽しみ。今年も食べ逃し厳禁ですよ！
※地域・店舗によって価格が異なる
※文中の価格はすべて税込
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