牛角「ハッピーターン」コラボ、焼いた肉に“追いパウダー”という狂気

牛角は5月25日より、亀田製菓の「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューを販売します。

牛角×ハッピーターンの禁断のコラボ

今回の企画では、「ハッピーターン」の特長である甘じょっぱい味わいを、焼肉として再現したメニューを展開します。

肉に専用の「牛角オリジナル焼肉パウダー～ハッピーターン味～」をかけて焼き、さらに追いパウダーをつけて食べるスタイルが特徴です。

肉の脂や香ばしさと重なり合うことで、甘じょっぱい味わいが楽しめるとしています。また、単品メニューにはハーフサイズも用意し、食べ放題の全コースでも注文可能です。

▲ハッピー豚カルビ 528円（ハーフ308円）

▲ハッピートロ 638円（ハーフ385円）

▲ハッピーチキン 528円（ハーフ308円）

▲牛角アイス～ハッピーターン味～ 319円

販売期間は5月25日～7月5日で、全国の牛角および牛角食べ放題専門店で取り扱います。なお、なくなり次第終了となります。

やりすぎ感満載・・・これは食べたい

あの「ハッピーターン」の甘じょっぱい味が焼肉にどうハマるのか、かなり気になる組み合わせです。

特に「牛角オリジナル焼肉パウダー～ハッピーターン味～」をかけて焼き、さらに追いパウダーをつけて食べるという食べ方は狂気さえ感じられて（笑）、つい試したくなりそうです。

こちらは7月5日までの期間限定なので、気になる人は早めにチェックして、この新感覚の焼肉を体験してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。