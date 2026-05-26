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ゼンハイザー史上最強のノイキャンやDolby Atmos、「MOMENTUM 5 Wireless」発表

2026年05月26日 07時05分更新

文● HK　編集●ASCII

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　Sonova Consumer Hearing Japanは5月26日、ゼンハイザーブランドのフラッグシップワイヤレスヘッドホン「MOMENTUM 5 Wireless」を発表した。価格はオープンプライスで予想実売価格は6万6960円。発売は6月22日。予約は6月12日から受け付ける。

カラーは2色展開

ノイキャンほか機能を全体的に底上げ、価格は若干アップ

　現行フラッグシップの「MOMENTUM 4 Wireless」の登場から約4年。機能面で強化されたポイントとして掲げられているのは、ゼンハイザー史上最強のANC、最強の通話性能、ブランド史上初のDolby Atmos対応、ハイレゾワイヤレス伝送などだ。

　ただし、重要なのはスペックではない。同社が「Innovation und Magic」と表現する80年以上の年月をかけて培った「音に対する知見と知識」を積み重ねて進化したブランドであること。つまり、音質面で妥協がないことだという。

　ゼンハイザーは世界的なマイクメーカーでもあり、録音と再生の両方を手がけているブランドの強みを生かして、「一度聞いたら、もう戻れない」、音の良さをアピールしていく。

製品の概要

ハイレゾ対応のドライバーとなり、より再現性が高まる

　42mm径の自社開発ドライバーを搭載。これはHD600シリーズのドライバー設計を踏襲したニュートラルでナチュラルなサウンドを提供するという。再生周波数帯域は6Hz～40kHzに伸び（従来は6Hz～22kHz）、300～500Hz付近のカーブをなめらかにし、楽器やボーカルのサウンドをナチュラルに再現。同時に3～4kHzの中高域を持ち上げて、子音や声が自然になるように仕上げている。

ドライバーの分解図

周波数カーブ（青色）。中域のグラフが従来機種（黒）よりなめらかになった。

　専用アプリ「SmartControl+」を使った機能も豊富。Dolby Atmosの空間オーディオに対応しているほか、aptX Adaptive（96kHz/24bitのハイレゾワイヤレス伝送、48kHzのLossless伝送）に対応。さらにサウンドパーソナライズで好みの音に仕上げてくれる機能も持つ。

SmartControl+

Dolby Atmosの設定項目がある。

進化したノイズキャンセル機能は他社ハイエンドに匹敵する効果が得られる

　ノイズキャンセリング機能は8つのマイクを使用して、従来比3倍の効果が得られる。従来機種と比べた瞬間に効きが強くなったという明確なステップアップを実現している。フィードフォワード／フィードバックの処理を組み合わせたハイブリッド型で、周囲の状況に合わせて自動で効果を調整するアダプティブ型の処理にも対応している。ナチュラルな外音取り込み機能＆自動風切り音抑制など、最新のハイエンド機器のトレンドを押さえ、必要なものは一通り備えているのもポイントだ。

マイクは両側で8個に。ノイズキャンセル性能が大きく向上した。

　バッテリー駆動時間は、最大57時間再生（ANCオンの状態）。従来の60時間より若干短いがほぼ同等の性能を持つため、充電を意識せずに長時間過ごせる。

　マイクについても、クリアな通話品質を得るため、デジタルノイズキャンセリングマイクを装備。片側3基のマイク（＋インナーマイク）の追加によって騒音が多い場所でも声を確実に届けられるようになった。

ゼンハイザーロゴは目立つ

黒光りする重厚感がある

　外観上の違いとしては、ロゴを大きくしているほか、特にブラックモデルではメタリック感、光沢感のある仕上げを感じさせるものとなっている。ソフトなイヤークッションなど従来機種の利点は引き継いでいる。

バッテリー交換可能に

　なお、本機はバッテリー交換可能な設計になっており、補修部品を取り寄せればユーザーでも交換できる構造になっている。長期間使い続けられる点を重視しているのもポイントだ。ケースも20％ほどコンパクトになり、特に薄くなった点はバッグに入れて持ち運ぶ際に便利なポイントだ。接続はBluetoothのほか、USB-C、3.5mmアナログ入力も選べる。

ネジを外せばバッテリーの交換ができる構造になった。

ケースの背面には自然に手をかける場所がある。

ガツンとした低域とシャープでブライトな高域を両立

　サウンドはMOMENTUMシリーズらしい、しっかりとした低域を感じられるもの。ずしんとして厚みのある低域と、しっかりと伸びる高域が感じられ、パンチの効いた迫力感のあるサウンドが楽しめる。従来のMOMENTUM 4 Wireless同様、ややコンシューマー向けの味付けだが、高域がよく伸びた解像感の高い音で、細かな情報もしっかりと把握できる点はゼンハイザーらしさを感じさせる。

　新機能のDolby Atmosについては、アプリでオンにすると、ぼんやりと左右に広がっていた音がきゅっと整理され、ボーカルが中央に明確に定位。その周りにバックバンドの音が広がりを持って再生される立体的な表現に変わる。過度な味付けはないが、効果は明確で、かつ不自然さがないのがいいところだ。

　MOMENTUM 4 Wirelessと比べても基本的な性能が1段上がった印象で、ゼンハイザーのヘッドホンをこれまで楽しんできた人もより高い満足感を得られる音と言えるだろう。

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