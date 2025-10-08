ゼンハイザー、HD 650の思想を引き継いだHi-Fiチューニングのワイヤレスヘッドホン「HDB 630」を発表

Sonova Consumer Hearing Japanは10月8日、ゼンハイザーブランドのワイヤレスヘッドホンの新製品「HDB 630」を発表した。「HD 800」シリーズに象徴される、同社のハイエンド有線モデルの系譜に連なる製品。MOMENTUMシリーズの上位に位置づけられ、オーディオ愛好家に向けた高音質を追求したモデルとなる。

音質責任者Johann Evanno氏は「ワイヤレスの限界を解き放つ」と語り、有線ヘッドフォンに匹敵するサウンドの実現を目指したとする。「600番台」を冠したワイヤレス機は、ゼンハイザーにとっても大きな挑戦であるとしており、周波数特性も高域や低域を強調したV字型のカーブではなく、オーディオファイル向けの「HD 650」「HD 600」に近いHi-Fi的なカーブにしている。

42mmトランスデューサーと新開発アコースティックシステムを採用。高域の空気感、立体的な中域、力強い低域が特徴。高域の広がりについては、空気の流れを阻害しない新しいダストカバーデザイン、ボーカルの艶かしさ、芳醇さ、立体感のある音の再現に重要な中域はマグネットホールによってチューンナップ。DSP処理と合わせてリッチな中域の再現に寄与する。ドライバーの裏側に来るバックボリュームを最適化して、力強くキレのある低域を再現するとともに、同じパワーで効率よく振動板を鳴らすことでバッテリー消費の低減。また、形状と素材を検討して改良したイヤーカップなども備えている。

帯域はMOMENTUM 4よりも81％広く、40kHzまでの有線再生に対応する。Bluetooth伝送では96kHz/24bitをサ ポートし、USB-C接続でもハイレゾ再生が可能だ。

付属のUSB-Cドングル「BTD 700」により、多くのユーザーがワイヤレスでのハイレゾ再生（aptX Adaptiveの96kHz/24bit）を体験可能。さらにANC（ノイズキャンセリング）と音質用に別DSPを搭載し、ノイズ低減用の処理が音質に影響を与えないようにしている。細かな音質調整ができるパラメトリックEQを備えるほか、定位感を改善するクロスフィード機能によって、スピーカー再生用にミックスした古い音源も自然な響きで再生できる。

周波数特性は6Hz〜40kHz（USB-C接続時）で、感度は105dB SPL(1kHz)、重量は約311g。Bluetooth 5.2準拠でSBC、AAC、aptX、aptX Adaptive、aptX HDに対応。

バッテリーの連続再生時間は最大60時間（ハイレゾ＋ANCオンで45時間）。500回の充放電後も80％の容量を維持するなど、長期使用を前提とした設計も特徴だ。ヘッドバンドには日本製の素材を採用し、耐久性と快適性も確保している。価格は9万5700円。発売は10月21日だ。

有線接続で聴いた印象はかなりHD 650に近い

簡単だが試聴する機会もあった。DAC内蔵のヘッドフォンアンプ「HDV 820」を通じてCDの音を聴いた印象としては、音色の表現、ディティールの分離などが非常に「HD 650」に近く、華やかでワイドレンジ。解像感が高くディティールや息づかいを感じ取りやすい点が好印象だった。密閉型とセミオープン型という違いはあるが、空間も開放的でこもり感がない。「HD 650」に迫ることを目標にしたというのもなるほどと納得できる。

本機は630という型番だが、「HD 600」「HDB 630」「HD 650」と比較して聞くと、解像感や抜け感（分離の良さ）といった部分で、型番の小さいものが大きくなるにつれて順によくなっていく感じがあって面白い。ゼンハイザーの音質がトータルでしっかり管理されているのを実感できた。

なお、説明によると、アナログ接続で再生した場合も再生時にはA/D変換→D/A変換の処理が入るため、パラメトリックEQの処理などは反映できるようだ。

印象としては有線接続の音のほうが、Bluetooth再生よりもかなりいいが、BTD 700同梱ということでハイレゾ伝送が身近になるのはいいポイントだろう。市場のワイヤレスヘッドホンはオーディオメーカーの高級機でもコンシューマー向けの強調感があるものが多いなか、あえてHi-Fiチューニングをうたってきたのも興味深いところだ。

少し高価ではあるが、「ゼンハイザーのサウンドが好き」で、「その音をワイヤレス環境でも楽しみたい」という人は注目してほしい製品だ。