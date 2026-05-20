インフィニティミラー搭載「Antec Luna 360 ARGB」発売　高冷却360mm簡易水冷

リンクスインターナショナルは、インフィニティミラーデザインを採用した水冷一体型ユニット「Antec Luna 360 ARGB」を全国の家電量販店、PCパーツ専門店、及びECサイトで販売開始した。オープン価格で提供されるこの製品は、高い冷却性能とユニークなイルミネーションを兼ね備えた新世代のCPUクーラーだ。
Antec Luna 360 ARGBはARGB LEDを搭載し、多彩なRGBイルミネーションが可能な120mm PWMファンを標準装備している。このファンは最大1800RPMまで回転し、CPUの熱を効率的に冷却する。さらに、合わせ鏡を利用したポンプヘッドのインフィニティミラーデザインは、視覚的な楽しさを提供しつつ、主要マザーボードメーカーのRGB制御に対応しているため、システム全体のRGB設定が一括で行える点が特徴だ。
高密度チューブを採用した信頼性の高い熱輸送システムを持ち、水冷液の補充や交換が不要というメンテナンスフリーの仕様であるため、ユーザーは安心して長期間使用できるという。また、製品保証が2年間付帯されているため、購入後も安心して使用できる。
Luna 360 ARGBはブラックとホワイトの2色展開で、利用者のケース内部のデザインに合わせて選択可能だ。
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