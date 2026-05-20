Antec新型ARGBファン登場、3連一体型「Infinity Matrix 360 Reverse ARGB」を投入

リンクスインターナショナルは、合わせ鏡をイメージしたシングルフレームの360mmリバースARGBファン「Antec Infinity Matrix 360 Reverse ARGB」を、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店で発売した。価格はオープン価格となる。
Antec Infinity Matrix 360 Reverse ARGBは、幅広28mm厚のフレームが特徴の3連一体型360mmのARGBリバースファンである。このファンは、高い冷却性能と静音性を備えつつ、シングルフレームデザインにより120mmファン3基を1本の配線に集約し、すっきりとした美観とメンテンナンス性を実現している。
製品の機能面においては、独立したデュアルケーブル設計によるPWM制御やARGBのデイジーチェーン制御が可能で、ケースの外観を保ちつつエアフローの最適化を可能にしている、さらに共振を抑制するためにラバーパッドが設置され、フレーム接触面とファンの間にゴムのクッション効果を持たせている。
Infinity Matrix 360 Reverse ARGBのスペックとしては、風量が最大134.43 CFMを実現し、低回転でも十分なエアフローを確保し低ノイズでの動作が可能だという。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、ケース内の美しいライティングを実現し、様々なシステムに対応できる汎用性の高さを持っている。
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