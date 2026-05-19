XPPen「Pilot Pro 編集コンソール」発表　触感フィードバック搭載の左手デバイス

XPPenは、動画編集に最適な新型左手デバイス「Pilot Pro 編集コンソール」を5月18日より発売開始した。この多機能デバイスは、29,980円の価格でオンライン販売される。
「Pilot Pro 編集コンソール」は、3つのサイズのダイヤル、ジョイスティック、19個のボタンを備えた左手デバイスである。全ボタンにショートカットを割り当てられ、最大7つのカスタマイズパターンを切り替えることが可能だ。これにより、使用者は100以上のコマンドに素早くアクセスできるという。動画編集時に必要な精密操作やスピード感ある作業をサポートする。
この新型デバイスのダイヤルには、「触感フィードバック」機能が搭載されており、操作の確実な感触を提供する。振動モードは強、弱、オフと3段階で切り替えができる。ジョイスティックは直感的な操作を可能にし、カラーグレーディングをスムーズに行える他、4方向または8方向の入力に対応している。また、方向ボタンでイン／アウトポイントの調整も直感的に行うことができる。
「Pilot Pro 編集コンソール」は、手のひらと手首を支える立体形状に設計されており、作業中の疲労を軽減するデザインとなっている。各ボタンの配置は自然で、軽い力で操作できるため、長時間の使用でも快適だという。オンライン購入はXPPen公式ストア、公式Amazon、楽天市場店で可能だ。
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