でかいノートPC入るのに軽いって正義　550gのリュック出た

毎日背負うなら、まず軽いほうがいい。

サンワサプライは5月18日、16インチノートPCに対応するカジュアルPCバックパック「BAG-BP18BK」を発表した。発売は5月下旬予定で、標準価格は8580円だ。

約550gという軽さが売り。500mlペットボトル1本分ちょっとの重量で、毎日の通勤や通学で肩への負担を抑える。PC対応バッグはクッションやポケットを増やすほど重くなりがちだが、本製品は軽量性を優先して設計された。

容量は17L。スリムな見た目ながら、ノートPC、タブレット、書類、衣類、小物まで一日分の荷物を入れられるという。PC収納部は15.6インチ / 16インチワイド対応で、11インチタブレット用のクッションポケットも備える。

黒のシンプルなバックパックで、ビジネスでもカジュアルでも使いやすいデザイン。通勤、通学、仕事帰りのジム、休日の外出まで、同じバッグで済ませたい人にも向いている。

生地はハリのあるポリエステルで、型崩れしにくい仕様。背面、ショルダーベルト、持ち手の内側にはメッシュ生地を使用し、ムレを抑える。ショルダーベルトと持ち手にはクッション材も入っている。

出張や旅行向けに、キャリーケースのハンドルへ固定できるキャリーサポーターも備える。サイズは幅約310×奥行き120×高さ440mm。

派手なギミックはないが、16インチPCに対応し、17L入り、軽くて、キャリーにも固定できる。このあたりの“かゆいところ”に手が届いたPCリュックとしてはなかなかの選択肢だ。