暑すぎてファンだけじゃ足りないあなたに！　濡らして冷やすベストが登場

これからは風を送るだけじゃない、濡らして冷やす時代だ。

サンコーは5月15日、暑さ対策ウェア「首元も背中も涼しい『ひんやりファン付きベスト』」を発売した。価格は9980円。

背面ファンと給水布を組み合わせたのが特徴。水に濡らして絞った給水布をセットして、背面のファンで外気を取り込む。水分が蒸発するときに熱を奪う気化熱を使い、冷やされた風をベスト内に流す設計だ。

普通のファン付きウェアは、服の中に風を入れて汗の蒸発を促すものが多い。そこに「濡らした布」を加え、背中から首元に風が抜けるようにすることで、熱がこもりやすい首まわりに風が届くようになる。

サイズは幅380×奥行32×高さ540mmのフリーサイズで、重量は約450g。4ヵ所のベルトで体に合わせられるため、男女を問わず使えるという。薄手で軽量なため、上から作業服などを羽織る使い方も想定されている。

電源は専用バッテリーではなく、USB 5V / 2.0A以上のモバイルバッテリーを使用する。10,000mAhのモバイルバッテリー使用時の稼働時間は、低モードで約7.5時間、中モードで約6.5時間、高モードで約5.5時間だ。風量は手元のリモコンで3段階に切り替えられる。ファンとケーブルを取り外せば、ベスト本体は洗濯可能だ。

冷却の仕組みが気化熱なので、湿度が高い日や風が抜けにくい環境では効果の感じ方が変わってくる。水を使う構造上、給水布を濡らす手間もある。

それでも、9980円で首元まで風を通せる暑さ対策ウェアというのは、かなりサンコーらしい一着だ。